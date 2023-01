How To Clean Face With Besan : स्किन पर जमा होने वाली गंदगी और डेड स्किन की वजह से लोगों को स्किन एलर्जी, कील-मुंहासे, पिगमेंटेशन और डल स्किन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. स्किन को क्‍लीन करने के लिए अधिकतर लोग रोज सुबह और रात में चेहरे की सफाई तो करते हैं, लेकिन केमिकल से भरे फेस वॉश या क्लींजर उनकी स्किन को और भी ड्राई बना देते हैं. ऐसे में लोग चेहरे की सफाई के लिए प्राकृतिक और घरेलू नुस्खे आजमाना अधिक पसंद करते हैं.

अगर आप भी स्किन क्‍लीनिंग के लिए कोई उपयोगी घरेलू नुस्‍खे ढूंड रहे हैं तो आप बेसन की मदद से स्किन को डिटॉक्‍स कर सकते हैं. यह ना केवल प्राकृतिक प्रोडक्‍ट है, स्किन की सेहत के लिए भी ये काफी उपयोगी है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप त्वचा को क्‍लीन, सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए इसका किस तरह से इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

बेसन से चेहरा साफ करने का तरीका

कच्चे दूध के साथआप एक कटोरी में 2 चम्‍मच बेसन लें और इसमें जरूरत के अनुसार कच्चा दूध मिलाकर लेप बनाएं. अब इसे चेहरे पर लगाएं और सर्कुलर मोशन में 1 से 2 मिनट तक मसाज करें. अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से अच्‍छी तरह धो लें. आपकी स्किन के पोर्स क्‍लीन होंगे और त्‍वचा ग्‍लो करती नजर आएगी.

टमाटर के साथये दोनों ही स्किन को क्‍लीन और ब्राइट बनाने में मदद करते हैं. दाग धब्‍बों को भी दूर करने में ये मददगार होते हैं. आप एक कटोरी में 1 से 2 चम्‍मच बेसन लें और इसमें एक पीसा हुआ टमाटर का पेस्‍ट मिलाएं. अगर गाढ़ा घोल हो गया है तो आप गुलाबजल से इसे पेस्‍ट बना लें. अब इसे चेहरे पर लगाएं और हल्‍के हाथों से रगड़ें. 5 मिनट बाद चेहरे को धो लें.

अगर आप डीप क्‍लीनिंग के लिए बेसन के साथ दही और शहद का इस्‍तेमाल करें तो ये कई तरह से लाभकारी हो सकता है. इसे बनाने के लिए एक कटोरी में एक चम्‍मच बेसन, एक चम्‍मच दही, एक चम्‍मच शहद मिलाएं और मिला लें. अब इसे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और सर्कुलर मोशन में मालिश करें. 5 मिनट बाद चेहरे पर धो लें.