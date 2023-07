How To Clean Neck With Raw Papaya: लोग खूबसूरत और साफ सुथरा दिखने के लिए चेहरे को तो क्‍लीन कर लेते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में पसीना और धूल झेल रहे गर्दन को साफ करने में आलस कर जाते हैं. जिस वजह से गंदगी यहां की स्किन पर दाग की तरह जमने लगती है और बाद में इन्‍हें क्‍लीन करना आसान काम नहीं लगता. इसकी वजह से गर्दन भद्दे दिखने लगते हैं और यहां तक की शर्ट के कॉलर आदि भी इसकी वजह से गंदे होने लगते हैं. ऐसे में आप कच्‍चे पपीते की मदद ले सकते हैं. दरअसल, कच्‍चा पपीता में कुछ ऐसे एंजाइम्‍स होते हैं जो स्किन पर ब्‍लीच की तरह काम करता है. अगर आप स्किन केयर के रूप में इसका इस्‍तेमाल करें, तो आप गर्दन के कालेपन को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

कच्‍चे पपीते से इस तरह बनाएं नेक टैनिंग रिमूवल मास्क

सामग्रीएक चौथाई कच्चे पपीते का टुकड़ाएक चम्मच दहीएक चम्मच गुलाब जल

इस तरह बनाएं कच्‍चे पपीते से मास्‍कसबसे पहले कच्‍चे पपीते को छीलकर अच्‍छी तरह से मिक्‍सी में ब्‍लेंड कर लें. फिर इसे एक कटोरी में निकालें और इसमें दही और गुलाबजल मिलाकर अच्‍छी तरह से फेट लें. अब यह पेस्‍ट की कंसिस्‍टेंसी में नजर आने लगेगा. अगर आपको गाढ़ा मास्‍क चाहिए तो इसमें गुलाब जल ना डालें. आपका नेक मास्‍क तैयार है.

इस तरह लगाएं कच्‍चे पपीते का नेक मास्‍कसबसे पहले कच्‍चे पपीते के मास्‍क को आप आप गर्दन में आगे से पीछे की तरफ ब्रश की मदद से लगाएं. आप गर्दन को नीचे झुकाकर पीछे अच्‍छी तरह से लगाएं. अब बिना हिले एक चेयर पर बैठ जाएं और 20 मिनट तक इसे लगाकर छोड़ दें. अब हाथों को हल्‍का गीला करें और गर्दन पर धीरे धीरे उंगलियों को घुमाघुमाकर स्‍क्रब करें. 2 मिनट के बाद आप अपने गर्दन को साफ पानी से धो लें. आप सप्‍ताह में हर दो दिन में ऐसा करें. आपके गर्दन की सारी गंदगी देखते देखते गायब हो जाएगी और एक ही हफ्ते में ये चमक उठेगी.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)