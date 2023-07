How To Get Rid Of Dark Underarms: कई लोगों की समस्‍या होती है कि उनके अंडर आर्म इतने काले और भद्दे दिखते हैं कि वे स्‍लीवलेस ड्रेस पहनने में हिचकिचाते हैं. दरअसल, यहां की स्किन नाजुक होती है और इन्‍हें खास केयर की जरूरत होती है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप रेग्‍युलर डियोड्रेंट, परफ्यूम आदि लगाते हैं या शेव आदि करते हैं तो कई बार इसकी वजह से यहां की स्किन परमानंट काली पड़ जाती है. हालांकि कई बार यह हार्मोनल बदलाव या हाइपरपिगमेंटेशन की वजह से भी हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि आप अपने अंडर आर्म के काले दाग को घरेलू चीजों से किस तरह साफ कर सकते हैं.

काले अंडर आर्म को साफ करने के घरेलू नुस्‍खे

आलूआप एक दो आलू लें और इसे मिक्‍सी में पीस लें. अब एक छन्‍नी की मदद से इसका जूस निकाल लें और इसे स्किन पर लगाएं. करीब 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें. ऐसा रोज करने से दाग गायब हो जाएंगे.

कच्‍चा दूधआप कच्‍चे दूध की मदद से भी स्किन पर काले दाग को हटा सकते हैं. इसके लिए आप एक कप में कच्‍चा दूध लें और रूई की मदद से इसे स्किन पर लगा लें. आप चाहें तो इसमें आधी मात्रा में गुलाब जल भी डाल सकते हैं.

ऑरेंज पाउडरआप ऑरेंज के छिलकों को सुखाकर पाउडर बना लें. अब इसमें थोड़ा सा कच्‍चा दूध और गुलाबजल मिलाएं. पेस्‍ट बनाकर आप इसे स्किन पर लगा लें. करीब 20 मिनट बाद स्किन को धो लें. आप सप्‍ताह में 2 से 3 बार इस पैक को लगाएं.

हल्‍दी चंदनआप एक कटोरी में एक चम्‍मच हल्‍दी लें और इसमें एक चम्‍मच चंदन डाल लें. अब इसमें आप कुछ बूंदें नींबू की भी डाल सकते हैं. अब आप इसे स्किन पर लगाकर मसाज करें. 15 मिनट के बाद स्किन ठंडे पानी से धो लें.

नारियल टूथपेस्‍टआप एक कटोरी में एक चम्‍मच नारियल का तेल लें और इसमें आधा चम्‍मच सफेद टूथपेस्‍ट निकालकर मिलाएं. अब इसका पेस्‍ट बनाएं और स्किन पर लगाएं. स्किन पर ब्राइनेस के लिए ये तरीका आप सप्‍ताह में 2 से 3 बार करें. फिर धो लें. हालांकि एलर्जी से बचने के लिए इस्‍तेमाल से पहले पैच टेस्‍ट जरूर करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)