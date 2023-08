How To Get Youthful Skin At 40: उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है. उम्र बढ़ने के साथ ही स्किन पर एजिंग के लक्षण नजर आते हैं. एजिंग के साथ स्किन की एलास्टिसिटी घटने लगती है और रिंकल बढ़ने लगते हैं. हालांकि कई लोगों की स्किन उम्र से पहले एजिंग की शिकार हो जाती है , जबकि कुछ लोगों की एजिंग होने के बावजूद वे अपनी उम्र से काफी कम नजर आते हैं. इसकी वजह उनका खानपान, लाइफस्‍टाइल और स्किन केयर का तरीका हो सकता है. अगर आप भी 40 की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्‍यान में रखकर अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं.

फोटोएजिंग से बचें- अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मोटॉलोजिस्‍ट के मुताबिक, दरअसल जब सूरज की यूवी किरणें स्किन पर पड़ती हैं तो फोटोएजिंग की समस्‍या शुरू हो जाती है. ऐसे में दोपहर की धूप से खुद को बचाएं, स्किन को ढ़ंक कर रखें, सनग्‍लास का इस्‍तेमाल करें और बाहर जाने से पहले एसपीएफ का इस्‍तेमाल जरूर करें.

रोज मॉइश्‍चराइज लगाएं- जैसे जैसे हमारी त्‍वचा मेच्‍योर होती जाती है, इनकी नमी गायब होने लगती है जिससे रिंकल बनने लगते हैं. इसलिए रोज अच्‍छी क्‍वालिटी का मॉइश्‍चराइज का इस्‍तेमाल करें और ड्राइनेस से बचाएं.

5 ‘सुपरफूड’ दिल को रखेंगे सेहतमंद आगे देखें…

सफाई जरूरी- स्किन को दिन में दो बार जरूर साफ करें. इसके लिए गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी इस्‍तेमाल करें, साबुन की जगह माइल्‍ड सोप प्रयोग में लाएं. स्किन को स्‍क्रबिंग से बचाकर रखें.

स्‍मोकिंग से बचें- तम्‍बाकू आदि का अगर आप सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद टॉक्सिन तत्‍व स्किन को हार्म करने का काम करते हैं. यह स्किन पर रिंकल की वजह भी बनते हैं.

ये भी पढ़ें: बालों में लगाते हैं प्याज का रस? हेयर केयर में है कितना फायदेमंद, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

हेल्‍दी डाइट लें- अपने डाइट में उन चीजों को शामिल करें जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्‍सीडेंट, विटामिन, लीन प्रोटीन, हेल्‍दी फैट आदि मौजूद हो. ये आपकी स्किन को ग्‍लोइंग रखने का काम करेगा.

पर्याप्‍त नींद लें- दिनभर काम करने के बाद रात को भरपूर नींद लेना भी बहुत ही जरूरी होता है. इस समय बॉडी रिफ्रेश होता है और हील करता है. इन बातों का ख्‍याल रखें तो आपकी स्किन उम्र होने के बाद भी यूथफुल और फ्रेश लगेगी.

इसे भी पढ़ें : पिगमेंटेशन और दाग-धब्‍बों से छुटकारा चाहते हैं? आलू में 3 चीजें मिलाकर बनाएं मास्क, तुरंत दिखेगा असर