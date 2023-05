How To Remove Tanning From Neck: दरअसल, जब हम तेज धूप के संपर्क में आते हैं तो अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन डीएनए को प्रोटेक्‍ट करने के लिए स्किन के सरफेस पर मौजूद मेलेनिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन काला और गहरा होने लगता है. यह स्किन का अपना एक डिफेंस प्रोसस है. लेकिन यह कालापन यानी कि टैनिंग दिखने में अच्‍छा नहीं लगता और यह अनईवेन नजर आने लगता है. इससे बचने के लिए सनस्‍क्रीन लगाया जाना फायदेमंद होता है. लेकिन कई बार इन सब के बावजूद भी सन टैनिंग हो जाती है. ऐसे में इन्‍हें हटाना आसान काम नहीं होता. खासतौर पर गर्दन पर हुई टैनिंग बहुत ही जिद्दी होते हैं और ये भद्दे भी दिखते हैं. अगर आपकी स्किन पर भी टैनिंग आ गई है तो आप इन्‍हें शहद की मदद से दूर कर सकते हैं.

गर्दन की टैनिंग दूर करने के घरेलू उपाय

शहद के साथ नींबू और बेसनटैनिंग को हटाने के लिए आप शहद के साथ नींबू और बेसन का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में एक चम्‍मच बेसन लें और उसमें एक चम्‍मच शहद और एक चम्‍मच नींबू का रस मिलाएं. अब इसे आधे घंटे तक स्किन पर रहने दें. हाथों को गीला करें और अब इनसे स्किन को रगड़ें. फिर स्किन को धोकर साफ कर लें.

शहद के साथ हल्दी और दूध का सेवनशहद के साथ आप हल्दी और कच्चे दूध का इस्‍तेमाल कर स्किन को दागरहित बना सकते हैं. आप कटोरी में दो से तीन चम्‍मच हल्‍दी लें और इसमें कच्‍चा दूध मिलाकर पेस्‍ट बना लें. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी मिला सकते हैं. अब इस मास्‍क को प्रभावित एरिया में लगाएं औ सूखने के लिए छोड़ दें. फिर स्‍क्रब करते हुए पानी से धो लें.

शहद के साथ कच्‍चा आलूआप एक कच्‍चा आलू लें और कद्दूकस करें. अब इसके रस को छान लें. अब एक कटोरी में इसके रस को लें और बराबर मात्रा में शहद मिलाएं. अब इसे गर्दन, हाथ पैर या सभी प्रभावित एरिया में लगा लें. सूख जाने पर धो लें. इन मास्‍क को रेगुलर लगाने से टैनिंग तेजी से कम हो सकती है और चेहरे पर ग्‍लो आ सकता है. हालांकि अगर आपकी त्‍वचा सेंसिटिव है तो आपको इस्‍तेमाल से पहले पैच टेस्‍ट जरूर कर लेनी चाहिए.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news 18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें)

