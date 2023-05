How To Remove Hard Water From Hair: कई लोगों की समस्‍या होती है कि उनके एरिया में हार्डवॉटर की सप्‍लाई आती है और इस पानी से बालों को साफ करने से उनके बाल तेजी से गिरने लगते हैं. यही नहीं, इस खारे पानी की वजह से बाल फ्रिजी, ड्राई, हल्‍के और कमजोर भी हो जाते हैं. दरअसल हार्ड वॉटर एक ऐसा पानी है जिसमें नेचुरल मिनरल्‍स यानी नमक, कैल्शियम और मैग्‍नेशियम काफी मात्रा में पाया जाता है. वैसे तो ये सभी हेल्‍थ के लिए अच्‍छे माने जाते हैं, लेकिन ये बालों के लिए काफी टफ होते हैं. जब ये शैंपू और कंडिशनर के साथ मिलते हैं तो तेजी से रिएक्‍ट करते हैं और इनके असर को कम कर देते हैं. ऐसे में कुछ बातों को ध्‍यान में रखकर बालों पर खारा पानी के असर को कम किया जा सकता है.

बालों को खारा पानी से बचाने के सिंपल उपाय

वॉटर फिल्‍टर करें इस्‍टॉलहेयरक्‍लब के मुताबिक, आप बालों पर पानी के असर को कम करने के लिए वॉटर फिल्‍टर इंस्‍टॉल करा सकते हैं. ये आसानी से पानी में मौजूद हार्ड मिनरल्‍स को छान देते हैं. इसे आसानी से इंस्‍टॉल कराया जा सकता है.

क्‍लेरिफाई शैंपूबालों में जमा होने वाले मिनरल बिल्ड-अप को हटाने के लिए आप सप्ताह में एक दिन क्‍लेरिफाई शैम्पू का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से हर तरह के मिनरल्‍स को क्‍लीन किया जा सकता है जिससे बालों में दोबारा से चमक वापिस आ जाती है. आप शैंपू खरीदने से पहले लेबल चेक कर इसे खरीद सकते हैं.

सिरका या नीबू का इस्‍तेमालजब भी बालों को धोएं तो उसके बाद एक मग में पानी भरें और उसमें एक से दो ढक्‍कन सिरका या एप्‍पल साइडर विनेगर डालें. इस पानी को अपने गीले बालों पर डालकर कुछ देर रहने दें और फिर ड्राई कर लें. ऐसा करने से इसमें मौजूद एसिडिक तत्‍व मिनरल बिल्‍डअप को रोक देता है. आप सिरका की जगह नींबू का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

फिल्‍टर वॉटर बोतल का करें इस्‍तेमालआप चाहें तो नहाने से पहले एक बोतल में आरओ वॉटर या फिल्‍टर वॉटर भर लें और नहाने के बाद बालों पर ये पानी डालें. इससे भी मिनरल बिल्‍डअप को रोका जा सकता है.