How To Use Marigold For Dandruff: पीले, लाल और नारंगी रंग के खूबसूरत गेंदे के फूल किसी का भी मन मोह लेता है. घर की सजावट करने से लेकर आयुर्वेद में भी इसका इस्‍तेमाल वर्षों से किया जाता रहा है. इसमें कई ऐसे औषधीय गुण होते हैं, जो हमारे बालों की कई समस्‍याओं को भी दूर कर सकते हैं. खासतौर पर अगर आप डैंड्रफ की समस्‍या से परेशान हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई असरदार घरेलू उपाय ढूंड रहे हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आप गेंदे के फूल से बालों के डैंड्रफ को किस तरह दूर कर सकते हैं.

डैंड्रफ दूर करने के लिए इस तरह करें गेंदे के फूल का इस्‍तेमाल-सबसे पहले 5 से 6 गेंदे के ताजा फूल को लें और उन्‍हें अच्‍छी तरह रनिंग वॉटर में साफ कर लें.-अब इनकी पंखुड़ियों को अच्‍छी तरह से निकालें और साफ पंखुड़ियों को एक जगह छांट लें.-साफ पं‍खुड़ियों को एक बार फिर से धो लें. ध्‍यान रखें कि इसमें कीड़े ना हों.

-अब गैस पर एक बड़ा बर्तन रखें और उसमें डेढ़ गिलास पानी डालें.-जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें सारी पंखुड़ियों को डालकर बर्तन को ढंक दें.-अब 10 से 15 मिनट तक इसे कम आंच पर अच्‍छी तरह से उबलने दें.-जब ये आधा हो जाए तो गैस बंद करें और गैस पर ही इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें.-जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो एक स्‍प्रे बोतल में इसे धीरे-धीरे डाल लें.-आप इसे 2 हफ्ते तक इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

इस तरह करें इस्‍तेमालअपने बालों को पहले अच्‍छी तरह से कंघी कर लें और छोटे-छोटे पार्टीशन करें. अब जड़ में इस लिक्विड को स्‍प्रे करते जाएं. इस तरह सारे बालों की जड़ों में इसे अच्‍छी तरह से लगा लें. अब जितने भी लिक्विड बचे हैं, उन्‍हें बालों पर लगा लें.

इसके फायदे–इसके इस्‍तेमाल से बालों से डैंड्रफ तेजी से खत्‍म होंगे. –इसके इस्‍तेमाल से बालों में शाइन नजर आएगा. –यह बालों की ग्रोथ भी बढ़ाने में मदद करता है.