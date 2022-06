नाखून को खूबसूरत-मज़बूत बनाने के लिए डाइट में इन चीज़ों को करें शामिल

Healthy Diet For Nails: खूबसूरत नाखून महिलाओं के हाथों की सुंदरता और भी बढ़ा देते हैं. कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें बड़े नेल्स रखने का शौक तो होता है, लेकिन उनके नाखून बार-बार टूट जाते हैं. जिसकी वजह से किसी ख़ास मौके पर तैयार होने के लिए नेल एक्सटेंशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है.क्या आप जानती हैं, नाखूनों को सुंदर और हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़रूरी है पोषण से भरपूर डाइट लेना, जिसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक और बायोटिन जैसे पोषक तत्व शामिल हो.

हेल्थ लाइन के अनुसार बायोटिन एक B-कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जिसे विटामिन B7, कोएंजाइम R और विटामिन H के रूप में भी जाना जाता है. ये सभी सेल प्रोटीन डेवलपमेंट में असरदार साबित होते हैं. खाने के ज़रिए हमारी बॉडी को अमीनो एसिड मिलता है, जो मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं. अमीनो एसिड बालों और नाखूनों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा साबित होता है.

प्रोटीन

स्वस्थ और मज़बूत नाखून पाने के लिए प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करना काफी फायदेमंद साबित होता है. दाल और मशरूम में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर मछली भी प्रोटीन और सल्फर का एक अच्छा स्त्रोत है. अगर आपके नाखून पतले हैं और बार-बार टूटते हैं, तो आप इसे अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं.

आयरन

शरीर में आयरन का काम कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करने का होता है. जब बॉडी को ठीक तरह से ऑक्सीजन मिलता रहे, तो नाखून भी स्वस्थ और मजबूत होते हैं.अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, तो आपके नाखूनों का आकार और रूप प्रभावित हो सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी डाइट में आयरन से भरपूर खाने की चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है. पालक, चुकंदर, टमाटर और काले चने को अपनी डाइट में शामिल कर आप आयरन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं.

विटामिन C

कोलेजेन डेवलपमेंट के लिए विटामिन C ज़रूरी होता है. विटामिन C नाखून को मज़बूती प्रदान करता है. इसके लिए आपको अपने रूटीन में खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी और टमाटर को शामिल करना चाहिए. साथ ही हरी पत्तेदार सब्जी, लाल शिमला मिर्च में विटामिन C संतरे की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. हर दिन पुरुषों को 90 मिलीग्राम और महिलाओं को 75 मिलीग्राम विटामिन C की आवश्यकता होती है.

ज़िंककोशिकाओं के डेवलपमेंट औरडिवीज़न के लिए बॉडी को ज़िंक की ज़रूरत होती है. पुरुषों को हर दिन 11 मिलीग्राम व महिलाओं में 8 मिलीग्राम ज़िंक की ज़रूरत होती है. इसके लिए आपको ज़िंक युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए. मछली, अंडे, सोया, छोले, ब्लैक बींस, बादाम, काजू और बीज में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है.