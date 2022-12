गर्म कपड़ों में निकले रोएं तो इन्हें हटाने के अपनाएं 3 कारगर और बेहद आसान टिप्स

Tips and Tricks to Remove Lint from Woolen Clothes – सर्दियों के कपड़ों को लंबे समय तक नया रखने या उनकी चमक बरकरार रखने के लिए उनका खास ख्याल रखने की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए ऊनी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालकर धोने के बजाय ड्राई क्लीनिंग की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों के ऊनी कपड़े बहुत जल्द खराब और भद्दे दिखने शुरू हो जाते हैं और ऊनी कपड़ों में रोएं निकलने लगते हैं. जिससे वे एक दो बार पहनने पर ही सालों पुराने लगने लगते हैं. सर्दियों के मौसम में कपड़ों में रोएं की समस्या से अधिकतर लोग काफी परेशान रहते हैं, इसीलिए आज हम आपके गर्म और ऊनी कपड़ों को पहले जैसा नया बनाए रखने के लिए बेहद आसान और कारगर ट्रिक्स लेकर आए हैं. जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से कपड़ों के रोएं निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं,

गर्म और ऊनी कपड़ों से रोएं निकालने के आसान और कारगर उपाय :पतली कंघी का इस्तेमाल करें –ऊनी और गर्म कपड़ों से रोएं निकालने के लिए पतली कंघी का इस्तेमाल काफी फायदेमंद और बेहद आसान होता है. इसके लिए आपको केवल एक पतली कंघी की आवश्यकता है, फर्श पर एक अखबार बिछाकर उसके ऊपर कपड़े को रखें और ऊपर से नीचे की ओर हल्के हाथों से कपड़े पर पर चलाएं. ये उपाय थोड़ा समय ले सकता है लेकिन ऐसा करने से रोएं निकाल जाते हैं.

लिंट रिमूवर से तुरंत हटाएं रोएं –आजकल आपने भी कई जगहों पर लिंट रिमूवर का जिक्र जरूर सुना होगा. लिंट रिमूवर को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रोएं साफ करने का एक बेहद फायदेमंद और आसान तरीका है. लिंट रिमूवर अधिकतर बाजारों और ऑनलाइन स्टोर्स में किफायती दामों में उपलब्ध है, जिसे एक बार खरीद कर आप सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

रेजर का इस्तेमाल करें –जी हां, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन रेजर का इस्तेमाल रोएं हटाने के लिए काफी कारगर होता है. इसके लिए आपको एक रेजर की आवश्यकता होगी जिसे आपको बिल्कुल कंघी की तरह ही इस्तेमाल करना है, लेकिन ज्यादा सावधानी से क्योंकि रेजर के ब्लेड से कपड़े कट सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)