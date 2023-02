कजरारी आंखों के लिए घर पर बनाएं DIY ऑर्गेनिक काजल, दादी नानी का है सीक्रेट ट्रिक, मेकअप रहता है वॉटरप्रूफ

How To Make Organic Kajal At Home: कजरारी आंखों के लिए काजल जरूरी है. खासतौर पर इंडियन स्किन टोन पर काजल काफी अच्‍छी दिखता है और ये चेहरे के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है. लेकिन कई महिलाएं काजल इसलिए नहीं लगा पातीं, क्‍योंकि इसके इस्‍तेमाल से आंखों में जलन या खुजली होने लगती है. ऐसे में अगर आप कजरारी आंखें चाहती हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. दरअसल पहले के जमाने में महिलाएं घर पर ही काजल बनाती थीं जो ऑर्गेनिक और नेचुरल होता था. इन्‍हें बनाना काफी आसान है और ये आंखों पर फैलता भी नहीं है. तो आइए जानते हैं कि आप इन्‍हें घर पर किस तरह बना सकती हैं.

ऑर्गेनिक काजल बनाने की सामग्रीअजवाइन- एक चम्‍मचबादाम- 4 से 5सरसों का तेल- एक कपबाती बनाने के लिए रूईघी- एक चम्‍मचदीप- एकगिलास- दोथाली- एक

ऑर्गेनिक काजल बनाने का तरीका-ऑर्गेनिक काजल बनाने के लिए सबसे पहले एक दो इंच का रूई लें और इसके बीच में 1 चम्‍मच अजवाइन को फैलाकर लपेटते जाएं. फिर इसकी बाती बना लें. अब इसे एक तरफ रख दें.

-अब एक दीप लें और उसमें बाती को रखें. अब इसमें सरसों का तेल भर दें. फिर बाती को जलाएं.

-जब बाती जलने लगे तो दो गिलास लें और दोनों को एक बित्‍ते की दूरी पर बराबर में रखें. इन दोनों ग्‍लास के बीच में यह जला हुआ दीप रख दें.

-इसके बाद एक बड़ी सी थाली लें और दोनों ग्‍लास पर पलट कर रख दें. ध्‍यान रहे कि दीप से निकलने वाली लौ थाली को छूनी चाहिए.

-फिर एक बादाम को चाकू की नोंक पर अटकाएं और उसे दीप की लौ पर रखें. ऐसा करने से इसका धूंआ भी थाली में कालिख बनाने का काम करेगा. इस तरह सारे बादाम जला लें.

-अब थाली को उठा लें और ठंडा होने पर एक पेपर के टुकड़ों की मदद से सारी कालिख को एक छोटे डिब्‍बे में स्‍टोर करें.

-अब इसमें 4 से 5 बूंद घी की डालें और इसे अच्‍छी तरह मिला लें. ऑर्गेनिक काजल तैयार है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

