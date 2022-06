सेलिब्रिटीज़ जैसे प्लम्प लिप्स चाहती हैं तो इस तरह लगाएं लिपस्टिक

How To Apply Lipstick For Plump Lips : इन दिनों प्‍लम्‍प लिप्‍स काफी ट्रेंड में है. सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज़ प्‍लम्‍प लिप्‍स के साथ फोटोज़ शेयर करती नजर आती हैं. ये लिप्‍स दिखने में फुलर और सॉफ्ट होते हैं, जबकि इनका साइज भी बड़ा होता है. अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से लेकर एंजेलिना जोली तक के लिप्स प्लम्पी हैं. यह चेहरे का आकर्षण बढ़ाते हैं.

ऐसे लिप्‍स के लिए कई सेलिब्रिटीज़ इंजेक्‍शन की मदद लेते हैं या कॉस्‍मेटिक सर्जरी कराते हैं. दिलचस्प बात ये है कि प्‍लम्‍पी लुक बिना किसी सर्जरी के भी पायी जा सकती हैं. अगर आप चाहती हैं कि आपके लिप्‍स प्‍लम्‍प हो, तो आप कुछ नेचुरल तरीकों की मदद से ऐसा कर सकती हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप सेलिब्रिटी जैसा प्‍लम्‍प लुक्‍स नेचुरल तरीके से किस तरह पा सकती हैं.

प्‍लम्‍पी लिप्‍स के लिए करें ये काम

स्‍क्रब करेंस्क्रब की मदद से भी आप अपने लिप्स को प्‍लम्‍पी लुक दे सकती हैं. दरअसल जब आप लिप्स को एक्सफोलिएट करते हैं, तो इससे होंठों से डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और ये अधिक फ्रेश और सॉफ्ट दिखते हैं. इसके लिए आप चीनी और शहद का उपयोग कर सकते हैं और इसे स्‍क्रबर की तरह इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

लिप लाइनरअगर आप फुलर लिप्‍स चाहती हैं, तो लिपस्टिक से मैचिंग करता लिप लाइनर का इस्तेमाल करें. इससे पहले अपने लिप्‍स को अच्छी तरह मॉइश्चज़ ज़रूर कर लें.

इस तरह लगाएं लिपस्टिकसबसे पहले लिप्‍स को अच्छे से स्क्रब कर लें और ऐसा लिप बाम लगाएं, तो आपको सूट करता हो. 5 मिनट के बाद लिप्‍स पर प्राइमर लगाएं और लिप लाइनर की मदद से होठों को शेप दें. अब लिपस्टिक को ब्रश की मदद से लिप्स पर अप्‍लाई करें. 1 मिनट सूखने के बाद दोबारा से लिपस्टिक अप्‍लाई करें. अब अगर आप ग्‍लॉसी लुक चाहती हैं, तो तीसरा कोट ग्लॉस लिपस्टिक का ही लगाएं.

इन बातों का रखें ख्‍याल-जब भी लिप लाइनर खरीदें तो हमेशा लिपस्टिक की शेड का ही खरीदें.-अगर ग्‍लॉसी लिप्‍स चाहिए तो सेम शेड का लिप ग्लॉस लगाएं.-लिप लाइनर और लिपस्टिक को अच्छे से ब्लेंड करें.-फटे होंठों पर डायरेक्‍ट लिपस्टिक ना लगाएं.