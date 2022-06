How To Convert Glossy Lipstick Into Matte: लिपस्टिक एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जो हर लड़की के बैग में आपको मिल ही जाएगा. दरअसल, लिपस्टिक आपको पलक झपकते एक फ्रेश और न्‍यू लुक दे सकता है. ऐसे में महिलाएं अलग-अलग टाइप के लिपस्टिक्‍स अपने कलेक्‍शन में रखना पसंद करती हैं. लिपस्टिक ना सिर्फ होंठों को बल्कि पूरे चेहरे को एक नया लुक देता है. कई महिलाएं अपने होठों को खूबसूरत दिखाने के लिए ग्लॉसी लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं और उनके पास ग्‍लॉसी लिपस्टिक की भरमार होती है. ऐसे में अगर उन्‍हें कभी मैट लुक चाहिए, तो नई लिपस्टिक खरीदने की बजाय वे अपनी ग्‍लॉसी लिपस्टिक को ही मैट लुक में बदल सकती हैं. जी हां, अगर आपके पास भी ग्‍लॉसी लिपस्टिक की भरमार है, तो आप बिना नई मैट लिपस्टिक खरीदे अपने लुक को मैट फिनिश दे सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि आप कुछ सिंपल स्‍टेप्‍स की मदद से अपनी ग्‍लॉसी लिपस्टिक को मैट लुक में किस तरह बदल सकती हैं.

ग्‍लॉसी लिपस्टिक को मैट लुक लेने का स्‍टेप बाई स्‍टेप तरीका

लिप्‍स को करें तैयार

मैट लिपस्टिक होठों को ड्राई बना सकते हैं. ऐसे में सबसे पहले अपने होठों को नरिश करना और उनको पैंपर करना ज़रूरी है. सबसे पहले अपने होठों पर वैसलीन लगाएं और ब्रश से 2 मिनट तक रब करें. इसके बाद होठों को वाइप करें और लिप बाम लगाएं. इस स्‍टेप से आपके होठों पर मौजूद ड्राई स्किन हट जाएंगे और लिप्स सॉफ्ट रहेंगी.

लगाएं फाउंडेशन

लिप बाम लगाने के ठीक बाद आप थोड़ा सा फाउंडेशन लें और इसे अपने होठों पर अच्‍छी तरह लगाएं. ऐसा करने से आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहेगी.

आउटलाइन ज़रूरी

डिफाइन लुक के लिए आप लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप लाइनर से आउटलाइन बनाएं. आउटलाइन बनाने के बाद लिपस्टिक को लगाएं. अगर आप गहरा लुक चाहती हैं, तो दो से तीन स्‍ट्रोक लगाएं.

टीशू पेपर की लें मदद

अब आप एक टीशू पेपर लें और इसे अपने होठों से दबाएं. ऐसा करने से लिपस्टिक की अतिरिक्‍त नमी और क्रीमी पार्ट टीशू सोख लेगा.

पाउडर का इस्तेमाल

अगर आपको अधिक मैट लुक चाहिए तो आप एक हाथ से टीशू को होठों पर चिपकाकर रखें और दूसरे हाथ से पाउडर को होठों पर लगे टीशू के उपर डैब करें. यह पाउडर आखिरकार ग्लॉसी लुक को मैट लुक में बदलने में मदद करेगा. धीरे से टीशू को होठों से उठा लें. आपका ग्‍लॉसी लुक बिल्कुल मैट नज़र आएगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)