सर्दियों में ऑयली बालों से छुटकारा पाने के लिए हेयर वॉश करते समय पानी में मिला लें ये 3 चीजें

3 Effective Thing To get rid of Greasy hair in Winters : सर्दी के महीनों में ऑयली और चिपचिपे बालों की समस्या से अधिकतर सभी लोग परेशान रहते हैं सर्दियों के दिनों में ज्यादा ठंड के कारण हर रोज बाल धोना भी मुमकिन नहीं होता है. ऑयली बाल यूं तो किसी बड़ी परेशानी का कारण नहीं है, लेकिन यह देखने में बेहद खराब और भद्दे लगते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं. सर्दियों में ऑफिस और कॉलेज जाते समय ऑयली बाल देखने में काफी खराब लगते हैं और ओवरऑल लुक को बिगड़ सकते हैं, ऐसे में अधिकतर लोग आजकल ड्राई शैंपू का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मौजूद केमिकल्स बालों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होते हैं. ऐसे में अगर आप ऑयली बालों से छुटकारा पाने का कोई नेचुरल उपाय खोज रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ आसान होम रेमेडीज लेकर आए हैं. सर्दियों में ऑयली और चिपचिपे बालों से छुटकारा पाने के लिए पानी में मिलाएं यह नेचुरल चीजें :

नींबू का रस मिलाएं :

ऑयली और चिपचिपे बालों से छुटकारा पाने के लिए नींबू का रस सबसे कारगर और सुरक्षित उपाय होता है, जो ना केवल बालों से चिपचिपाहट को दूर करता है बल्कि बालों को शाइनी और मुलायम बनाने में भी सहायक होता है. सर्दियों में बालों को वॉश करते समय पानी में एक नींबू निचोड़कर उसका रस इस्तेमाल करें. ऐसा करने से बाल काफी समय तक ऑयली नही होते हैं और पहले से ज्यादा शाइनी नजर आते हैं.

पानी में मिलाएं एक ढक्कन बीयर

जी हां, यह सुनने में काफी अटपटा लग सकता है लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार बेयर बालों के लिए काफी फायदेमंद होती है. ऐसे में अगर आप ऑयली और चिपचिपे बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं और आपके पास बियर उपलब्ध है तो एक ढक्कन बीयर को पानी में मिलाकर बालों को वॉश करने और उसके कुछ समय बाद बालों को सिंपल पानी से साफ कर लें. बियर से बाल साफ, मुलायम और खूबसूरत नजर आते हैं.

चावल का पानी मिलाएं

आजकल अधिकतर लोग हेल्दी बालों के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं चावल के पानी से बाल धोने पर बाल ना केवल स्मूद नजर आते हैं, बल्कि लंबे समय तक साफ-सुथरे और ऑयल फ्री रहते हैं. इसके लिए आपको साफ पानी में चावल भिगोकर रख देना है और कुछ घंटों बाद पानी को छानकर उससे हेयर वॉश कर लेना है. चावल के पानी से बालों को धोने पर बालों को जरूरी न्यूट्रिशन मिलते हैं और सर्दी में डैंड्रफ की समस्या भी दूर रहती है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)