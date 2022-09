Navratri 2022: नवरात्रि मे लाल रंग की साड़ी पहनने के 4 पारंपरिक तरीके जानें, आएंगी फेस्टिवल वाइब्स

How to drape and style red saree: नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है. देवी की आराधना के लिए जगह-जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं. इन नौ दिन लोग सज-धज कर दोस्‍तों परिवार के साथ अलग- अलग पंडालों पर पहुंचेंगे और देवी का दर्शन करें. बता दें कि महिलाएं इन दिनों लाल साड़ी पहनना खासा पसंद करती हैं और विशेष साज-सज्‍जा के साथ तैयार होती हैं. दरअसल, माना जाता है कि लाल रंग देवी दुर्गा का पसंदीदा रंग है और इस रंग के परिधान को पहनने से देवी की विशेष शक्ति प्राप्‍त होती है.

ऐसे में अगर आप भी नवरात्रि में लाल रंग की साड़ी पहनने की सोच रही हैं तो यहां हम आपको साड़ी पहनने के 4 पांरपरिक तरीके बता रहे हैं. ये आपके लुक को फेस्टिवल वाइब्‍स देंगे और आप औरों से बिलकुल अलग नजर आएंगी.

नवरात्रि में इस तरह स्‍टाइल करें अपनी लाल रंग की साड़ी

लहंगा स्टाइललहंगा स्टाइल साड़ी आजकल काफी ज्यादा चलन में है. यह साड़ी पहनने के बाद बिल्कुल लहंगा वाला लुक देता है. इसे पहनने के लिए आप पूरी साड़ी को पेटीकोट के चारों ओर से चुन्‍नट बनाते हुए अटैच करते जाएं और टक इन कर लें. अब किसी मैचिंग दुपट्टे को कमर के पीछे टक करें और आगे से घुमाते हुए कंधे पर रखते हुए सेट करें. आप अपनी लाल साड़ी के साथ गोल्‍डन ज्‍वेलरी और गोल्‍डन दुपट्टा मैच बना सकती हैं. बेहतर होगा वैसी साड़ी चुनें जिसमें हेवी बॉर्डर हो. आप मैचिंग बेल्‍ट भी इसके साथ पहन सकती हैं. ऐसा करने से लहंगे का लुक काफी अच्‍छा आएगा.

राजस्थानी स्टाइलआप अपने लहरिया लाल साड़ी को राजस्थानी स्‍टाइल में ड्रिप कर सकती हैं. हालांकि, आप हेवी साड़ी को भी इस स्‍टाइल में ड्रेप कर सकती हैं. राजस्थानी स्टाइल की साड़ी का पल्लू सीधे हाथ की तरफ लिया जाता है जिसकी वजह से इसे सीधे पल्ले की साड़ी भी कहा जाता है. राजस्‍थानी साड़ी को अगर आप और अधिक ट्रेडिशन स्‍टाइल में पहनना चाहती हैं तो आप इसके साथ मांग टीका और कुंदर वर्क ज्वेलरी जरूर पहनें.

फिश कट स्टाइलयंग लड़कियों के लिए फिश कट स्टाइल काफी फैसी और स्‍टाइलिश है. ये स्‍टाइल आपको बेहतरीन शेप देता है. यह साड़ी स्‍टीच्‍ड यानी कि बाजार से सिली सिलाई मिलती है जिसे आपको स्‍कर्ट की तरह पहनना होता है. आप चाहें तो अपनी लाल साड़ी को बुटीक में देकर फिश कट स्‍टाइल में बनवा सकती हैं.

बंगाली स्टाइलवैसे तो बंगाली स्‍टाइल साड़ी पहनने का का ट्रेडिशन बंगाल के अंदर ही है लेकिन आज पूरी दुनिया में ये साड़ी स्‍टाइल फेमस हो गया है. खासतौर पर दुर्गा पूजा के समय इसका चलन काफी देखने को मिलता है. इसे ड्रिप करने के लिए सबसे पहले साड़ी को बेसिक टक-इन कर लें. इस बात का ध्यान रखें कि साड़ी में कोई चुन्नट न बने. बेहतर होगा कि आप सही फिटिंग के पेटीकोट का चुनाव करें. अब लोअर प्‍लेट्स के लिए साड़ी को छोड़ कर पल्लू ड्रेप करें. आपको इस लुक के लिए पल्लू की हाइट अधिक रखनी होगी. ‘थ्रो एंड होल्ड’ स्टाइल में पल्लू की शोल्‍डर प्‍लेट्स बनाएं और सारी प्‍लेट्स को इकट्ठा कर पिन से सिक्योर करें. बता दें कि पारंपरिक बंगाली स्टाइल में लोअर प्‍लेट्स नहीं बनाई जाती लेकिन मॉडर्न स्टाइल में साड़ी को ड्रेप करने के लिए साधारण साड़ी ड्रेपिंग के दौरान प्‍लेट्स बनाएं और अच्छे से पेटीकोट में टकइन कर लें. अब लास्ट प्लेट को खोल कर पल्लू को टाइटली खींचते हुए ब्लाउज में पीछे करें. आपकी बंगाली स्‍टाइल तैयार है.