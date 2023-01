30 साल की उम्र के बाद चेहरे पर आ गए हैं पिगमेंटेशन? इन 2 चीज़ों से करें स्किन केयर, हफ्ते भर में दिखेगा असर

How To Reduce Pigmentation At Home: कई लोगों की ये समस्‍या होती है कि उनके साफ सुथरे चेहरे पर एकाएक गहरे धब्‍बे से निशान बनने लगते हैं और सही समय पर रोकथाम ना किया जाए तो ये बढ़कर पूरे चेहरे पर फैल सकते हैं. यह समस्‍या 30 की उम्र के बाद काफी देखने को मिलती है. इसे दरअसल पिगमेंटेशन डिसऑर्डर कहा जाता है. इसे ठीक कराने के लिए महिलाएं कई तरह के महंगे ट्रिटमेंट लेती हैं. ये दाग आसानी से नहीं जाते. ऐसे में अगर आप शुरुआत से ही घरेलू उपायों का सहारा लेंं तो इन्‍हें बढ़ने से रोका जा सकता है. कई शोधों में भी ये पाया गया है कि इन घरेलू नुस्‍खों की मदद से हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है.

पिगमेंटेशन दूर करने के 2 घरेलू उपाय

एप्‍पल साइडर विनेगर का इस्‍तेमालदरअसल, एप्‍पल साइडर विनेगर में एसेटिक एसिड पाया जाता है जो स्किन के पिगमेंटेशन को कम करने में असरदार है. इसके लिए आप एक कटोरी लें और इसमें बराबर मात्रा में एप्‍पल साइडर विनेगर और पानी मिला लें. अब आप एक कॉटन बॉल की मदद से गहरे दाग वाली जगह पर इसे लगाएं और 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें. अगर आप रोज दो बार इसका इस्‍तेमाल करेंगे तो दाग तेजी से जाने लगेगा.

लाल प्‍याज का इस्‍तेमाललाल प्‍याज का इस्‍तेमाल कर भी आप हाइपर पिगमेंटेशन के दाग को कम कर सकते हैं. दरअसल, इसके लाल छिलके में कई ऐसे तत्‍व होते हैं जो स्किन के रंग को हल्‍का करने और दाग को दूर करने में उपयोग किया जाता है. इसके लिए आप इस छिलके को निकाल लें और पानी के साथ पेस्‍ट बनाकर चेहरे के दाग पर लगाएं. सूखने के बाद चेहरे को धो लें. ऐसा करने से चेहरे के दाग कुछ ही दिनों में हल्‍के पड़ने लगेंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

