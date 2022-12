Adults Can Use These Baby Products : कई लोग सॉफ्ट और हेल्‍दी स्किन पाने के लिए कई तरह के प्रोडक्‍ट्स का इस्‍तेमाल करते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्‍ट स्किन को सूट ही करे. लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्‍ट उपलब्‍ध हैं जो बच्‍चे और बड़े दोनों यूज कर सकते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं उन बेबी प्रोडक्‍ट्स की जो डबल फायदे दे सकते हैं. ये प्रोडक्‍ट स्किन के अलावा भी कई समस्‍याओं को सुधारने में मदद कर सकते हैं. बच्‍चों की स्किन बड़ों की अपेक्षा सॉफ्ट और नाजुक होती है, इसलिए ये प्रोडक्‍ट बड़ों के अधिक काम नहीं आते लेकिन इन प्रोडक्‍ट का इस्‍तेमाल जूते साफ करने से लेकर कोहनियां चमकाने के लिए किया जा सकता है. चलिए इस बारे में जान लेते हैं.

बेबी वाइप्‍सद हेल्‍दी डॉट कॉम के अनुसार गीले वाइप्‍स का इस्‍तेमाल गंदे डायपर बदलने के अलावा और भी कई कामों के लिए किया जा सकता है. बेबी वाइप्‍स में केमिकल की मात्रा कम होती है जिसे महिलाएं मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकती हैं. इसके अलावा बेबी वाइप्‍स को जूते साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. इससे जूतों में अच्‍छी शाइन आ सकती है.

लंबी उम्र तक दिल को हेल्दी रखेंगे ये 'सुपर फूड्स' आगे देखें…

पेडियालाइटपेडियालाइट बच्‍चे को हेल्‍दी रखने के लिए दिया जाता है. ये बच्‍चे को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. पेडियालाइट का प्रयोग बड़े अपना हैंगओवर कम करने के लिए कर सकते हैं. इसमें इलेक्‍ट्रोलाइट होता है जिसके सेवन से कुछ ही समय में हैंगओवर को कम किया जा सकता है.

सनस्‍क्रीनबच्‍चों के लिए प्रयोग होने वाला सनस्‍क्रीन लोशन बड़ों के भी काम आ सकता है. बेबी सनस्‍क्रीन में केमिकल की मात्रा कम होती है जो बड़ों की स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती. इसके अलावा डेली सनस्‍क्रीन का प्रयोग करने से स्किन को टेनिंग से भी बचाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- क्या है एथेरोस्‍क्‍लेरोसिस की समस्या? जानें कैसे हार्ट प्रॉब्‍लम्‍स को कम कर सकता है

बेबी पाउडरगर्मी के मौसम में बेबी पाउडर अधिक फायदेमंद हो सकता है. पसीने और गर्मी की वजह से कई बार जांघें कट जाती हैं जिसे सूखा रखने के लिए बेबी पाउडर का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसके कोई साइड इफेक्‍ट भी नहीं होते.

ये भी पढ़ें: ब्लड प्रेशर, जेनेटिक परेशानी भी बन सकती है Sudden हार्ट अटैक की वजह

निप्‍पल बामनर्सिंग मदर्स को ओवर द काउंटर निप्‍पल बाम लगाने की सलाह दी जाती है. ये निप्‍पल बाम सिर्फ निप्‍पल्‍स को ही नहीं बल्कि सूखे, फटे होंठों और खुरदुरी एड़ी व कोहनी को भी मुलायम बना सकता है. इस प्रोडक्‍ट का कई जगह प्रयोग किया जा सकता है. बेबी प्रोडक्‍ट सिर्फ बच्‍चों के ही नहीं बड़ों के काम भी आते हैं. इसका प्रयोग स्‍किन के अलावा अन्‍य चीजों को बेहतर बनाने में किया जा सकता है.