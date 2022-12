How To Use Tamarind Plup For Skin- इमली खाना किसे पसंद नहीं होता. इमली व्‍यंजन, करी और सॉस के स्‍वाद को दोगुना कर सकती है. तीखे स्‍वाद के अलावा यह स्किन की समस्‍याओं को भी प्रभावी रूप से सुलझा सकती है. स्किन हेल्‍थ को सुधारने के लिए इमली का उपयोग फेस पैक के रूप में कर सकते हैं. इमली में कई विशेष कंपाउंड और एसिड्स होते हैं जो स्किन को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं. इमली में अल्‍फा हाइड्रोक्‍सी एसिड होता है जो स्‍किन को एक्‍सफोलिएट और क्‍लीयर कर सकता है. इसके नियमित प्रयोग से एजिंग इफैक्‍ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है. चलिए जानते हैं इमली के पल्‍प का प्रयोग फैस को रेडिएंट बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है.

इमली फेस वॉशइमली का फेस वॉश स्किन को क्‍लीन और क्‍लीयर बना सकता है. स्‍टाइल क्रेज डॉट कॉम के अनुसार इमली और योगहर्ट स्किन को हाईड्रेट और क्‍लीन करने का काम करती है.

इसे बनाने के लिए चाहिए:1 चम्‍मच इमली पल्‍प1 चम्‍मच योगहर्ट1 चम्‍मच गुलाबजल

ऐसे बनाएं:पहले एक कटोरी में सभी सामग्री को डालकर मिक्‍स करलें. फिर मास्‍क को फेस पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. सूखने पर फेस गुनगुने पानी से धो लें.

स्किन लाइटनिंग फेस पैकये फेस पैक स्किन के कलर को सुधारने का काम कर सकता है. साथ ही चेहरे के दाग-धब्‍बों को भी कम करने में मदद करता है.

इसे बनाने के लिए चाहिए:– 30 ग्राम इमली का पल्‍प– ½ चम्‍मच हल्‍दी पाउडर– 1 कप पानी

ऐसे बनाएं:सबसे पहले इमली को उबालकर इसका पल्‍प निकाल लें. फिर इसमें हल्‍दी मिलाकर 20 मिनट तक चेहरे पर लगा छोड़ दें. पैक सूखने पर पानी से धो लें.

इमली और शहद फेसपैकशहद से बना ये फेस पैक स्किन को मॉइश्‍चराइज करने का काम करता है. ये हाइपरपिगमेंटेशन को भी कम करने में मदद करता है.

इसे बनाने के लिए चाहिए:-1 चम्‍मच इमली पल्‍प– 1 चम्‍मच शहद– 2 चम्‍मच बेसन

ऐसे बनाएं:

इमली के पल्‍प में शहद और बेसन को मिलाएं. इस पैक को चेहरे और गर्दन में 20 मिनट के लिए लगाएं. फिर इस पैक को ठंडे पानी से धो लें.इमली फेस पैक का नियमित प्रयोग करने से ये स्‍किन की क्‍वालिटी और टेक्‍सचर को सुधार कर सकता है. स्किन पर किसी भी चीज को लगाने से पहले एक्‍सपर्ट की सलाह लें.