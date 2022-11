These Habits Could Harm Your Skin: पिंपल्‍स और एक्‍ने फ्री स्किन किसी भी खूबसूरत स्किन का राज होता है. एवरीडेहेल्‍थ के मुताबिक, स्किन की सही देखभाल नहीं करने और खराब लाइफस्‍टाइल लीड करने की वजह से स्किन पर पिंपल्‍स होने लगते हैं चेहरे पर परमानेंट दाग हो जाते हैं. यही नहीं, अगर आप सही खान पान नहीं कर रहे तो भी स्किन पर पिंपल्‍स हो सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि रोज की आपकी किन आदतों की वजह से स्किन पर पिंपल्‍स और एक्‍ने आने लगते हैं.

इन आदतों से स्किन पर होने लगते हैं पिपल्‍स

स्‍मोकिंगसिगरेट पीने पर शरीर में कार्बन मोनो ऑक्‍साइड की मात्रा बढ़ने लगती है जो स्किन के ऑक्‍सीजन लेवल को प्रभावित करने लगता है. इसके अलावा, इसमें निकोटीन भी होता है जो ब्‍लड फ्लो को कम करता है और स्किन पर पैच बना देता है. इससे स्किन पर ड्राइनेस और डिस्‍कलर की समस्‍या भी हो जाती है.

ऑयली फूड खानाजब आप अधिक ऑयली फूड खाते हैं तो इससे स्किन के पोर्स क्‍लॉग होने लगते हैं और ब्रेकआउट की समस्‍या बढ़ने लगती है.

गर्म पानी से चेहरा धोनाजब आप अधिक गर्म पानी से चेहरा धोते हैं तो इससे चेहरे का नॉर्मल ऑयल प्रोडक्‍शन कम हो जाता है और स्किन का टेक्‍सचर प्रभावित होता है.

चेहरे को अधिक रगड़नाअगर आप रोज ही अपने चेहरे को स्‍क्रब करते हैं तो इससे चेहरे का स्किन परमानेंट डैमेज हो सकता है.

ओवर द काउंटर दवाओं का इस्‍तेमालअगर आप बिना किसी नॉलेज के ही या बिना डॉक्‍टर को दिखाए दवाओं का इस्‍तेमाल करते हैं तो इससे स्किन को डैमेज हो सकता है.

गलत कॉस्‍मेटिक का इस्‍तेमालअगर आप उन प्रोडक्‍ट को लगातार इस्‍तेमाल में ला रहे हैं जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं हैं तो ये आपके स्किन पर पिंपल्‍स होने की वजह बन सकता है.