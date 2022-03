How To Drape Dupatta On Lehenga: दरअसल कई लड़कियां भारी या हल्‍के लहंगे (Lehenga) तो कैरी कर लेती हैं लेकिन उसके साथ दुपट्टे (Dupatta) को कैसे कैरी किया जाए ये उन्‍हें समझ नही आता. ऐसे में पूरा लुक मेसी हो जाता है और दुपट्टे को सम्‍हालना भी मुश्किल लगता है. यही नहीं, खूबसूरत लहंगे का शो भी खराब हो जाता है. ऐसे में हम यहां आपको बताते हैं कि जब भी लहंगा कैरी करें तो दुपट्टे को ड्रेप (Drape) करते वक्‍त किन बतों का ख्‍याल रखें और इन गलतियों को करने से बचें.