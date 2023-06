Using Vitamin E And Vitamin C On Skin: गर्मी के मौसम में स्किन को यूवी डैमेज से बचाने के लिए लोग तरह तरह के स्किन केयर प्रोडक्‍ट का इस्‍तेमाल करते हैं. इन्‍हीं में से एक है विटामिन सी और दूसरी है विटामिन ई. इनका इस्‍तेमाल आमतौर पर लोग फेस सीरम की तरह करते हैं. लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता होता है कि आखिर इन दोनों में क्‍या फर्क है, ये स्किन पर किस तरह काम करते हैं और इनके इस्‍तेमाल का सही तरीका क्‍या है. जानकारी के अभाव में कई लोग इसका गलत तरीके से इस्‍तेमाल करते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि स्किन पर इन महंगे सीरम का असर ही नहीं होता. तो आइए बताते हैं इनके बारे में कुछ जरूरी जानकारियां.

विटामिन सी के फायदे-दरअसल विटामिन सी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्‍सीडेट (Antioxidant) होता है जो फ्री रेडिकल्‍स के नुकसान से स्किन को प्रोटेक्‍ट करता है और किसी भी तरह की क्षति से बचाता है. -विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्‍शन को बढ़ाता है जिससे स्किन लंबी उम्र तक युवा और हेल्‍दी बनी रहती है. यह स्किन को झुर्रियों से भी बचाने में मदद करता है. -सूरज की किरणों से होने वाले नुकसानों से भी स्किन को प्रोटेक्‍ट करने के लिए बेहद जरूरी विटामिन है.

विटामिन ई के फायदे-विटामिन ई भी एक शक्तिशाली एंटीऑक्‍सीडेंट है जो त्‍वचा को फ्रीरेडिकल्‍स और ऑक्‍सीडेटिव स्‍ट्रेस से बचाने का काम करता है. -यह स्किन की नमी को बचाए रखता है जिससे स्किन पर सॉफ्टनेस बनी रहती है और चेहरे पर ग्‍लो बना रहता है.-विटामिन ई में एंटीएजिंग गुण भी होते हैं जो स्किन पर एजिंग (Anti-aging) को रोकने का काम करता है. . -यह प्रदूषण, धूप आदि से भी स्किन को प्रोटेक्‍ट करने में मदद करता है.

कौन है अधिक उपयोगीदोनों के गुणों को देखते हुए यह बताया जा सकता है कि विटामिन सी और विटामिन ई, दरअसल, दोनों ही स्किन को हेल्‍दी रखने के लिए जरूरी होता है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इनका सही तरीके से इस्‍तेमाल कर रहे हैं या नहीं.

क्‍या है इस्‍तेमाल का सही तरीका?हेल्‍थलाइन के मुताबिक, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में लिनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट के एक शोध में पाया गया है कि जब इन दोनों विटामिन का साथ में इस्‍तेमाल किया जाता है तो यह अधिक पावरफुल तरीके से स्किन को फायदा पहुंचाते हैं. दरअसल, फोटोडैमेज और फ्री रैडिकल्‍स को रोकने का सबसे अच्‍छा तरीका है कि आप विटामिन ई और विटामिन सी सीरम, दोनों को ही अपने दिनचर्या में शामिल करें. अगर आप केवल विटामिन सी सीरम का इस्‍तेमाल कर रहे हैं तो इसकी तुलना में विटामिन ई के साथ इस्‍तेमाल करने से यह कई गुना तेजी से डैमेज को रोकने का काम करता है.