Want To Look Smart In The Gym- जिम में बोरिंग और उबाऊ ड्रेस या शूज पहनकर जाने से पर्सनेलिटी पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है साथ ही एनर्जी लेवल भी काफी हद तक कम हो जाता है. जिम वेयर हमेशा आरामदायक और स्‍मार्ट होना चाहिए ताकि वर्कआउट करने में परेशानी न आए.











Follow us on