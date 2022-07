स्किन के हिसाब से चुनें कंसीलर, खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

Right way to choose concealer: महिलाओं की मेकअप किट कंसीलर के बिना अधूरी है. कंसीलर से स्किन बेदाग नजर आती है. कंसीलर बेहद सोच-समझकर चुनना चाहिए वरना आपकी रंगत बिगड़ सकती है.











Follow us on