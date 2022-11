अगर नहीं आ रहा चेहरे पर ग्लो? नहाने के फौरन बाद चेहरे पर लगाएं ये चीजें

Tips to take care of skin after bath: चेहरे को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाना अमूमन सभी की चाहत होती है. ऐसे में फेस पर इंस्टेंट निखार लाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं ट्राई करते हैं. खासकर नहाते समय चेहरे का ग्लो मेंटेन करने के लिए लोग कई मंहगे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी कई बार चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. ऐसे में नहाने के फौरन बाद (After bath) फेस पर कुछ चीजों को अप्लाई करना आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

दरअसल नहाने के बाद ज्यादातर लोग प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हैं. जिसके चलते नहाने के कुछ देर बाद ही आपका चेहरा डल और ड्राई हो जाता है. हालांकि अगर आप चाहें तो बाथ लेने के बाद कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके चेहरे की डलनेस से छुटकारा पा सकते हैं. तो आइए जानते हैं त्वचा का निखार बरकरार रखने के कुछ आसान टिप्स के बारे में.

फेस वॉश करें

नहाने के बाद या फिर नहाते समय चेहरे को अच्छी तरह से धोना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में फेस वॉश के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. इससे आपके चेहरे की गंदगी आसानी से रिमूव हो जाएगी और आपका फेस नेचुरली ग्लो करने लगेगा. मगर ध्यान रहे कि चेहरे को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. इससे आपकी त्वचा डल और ड्राई हो सकती है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें: स्किन केयर के लिए कभी इस्तेमाल किया है लौकी का रस? जानें इसे लगाने के फायदे

टिशू पेपर से करें साफ

पानी से चेहरा धोने के बाद फेस को टिशू पेपर की मदद से थपथपा कर पोंछे लें, इससे फेस का पानी सूख जाएगा. वहीं चेहरे को साफ करते समय त्वचा को रगड़ने से बचें. इससे आपकी स्किन जलन, खुजली और रेडनेस का शिकार हो सकती है.

मॉइश्चराइजर लगाएं

त्वचा की नमी बरकरार रखने के लिए फेस पर मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें. इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और आपका चेहरा नेचुरली ग्लो करने लगेगा. ऐसे में आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सीरम ट्राई करें

मॉइश्चराइजर अप्लाई करने के बाद फेस पर सीरम लगाएं. इससे चेहरे के ओपेन पोर्स बंद रखने में मदद मिलती है. साथ ही सीरम लगाने से स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है और त्वचा लम्बे समय तक ग्लोइंग नजर आती है.

ये भी पढ़ें: ऑयली स्किन के लिए फॉलो करें ये मेकअप रिमूवर टिप्स, त्वचा भी रहेगी हेल्दी

क्रीम का करें इस्तेमाल

नहाने के बाद चेहरे पर फेशियल क्रीम लगाना भी काफी जरूरी होता है. खासकर त्वचा की ड्राइनेस दूर करने के लिए सीरम लगाने के बाद फेशियल क्रीम लगाना न भूलें. इससे आपको त्वचा के रूखेपन से छुटकारा मिलेगा और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी.

फेस्टिवल सीजन में घर पर बनाएं पपीता फेस पैक आगे देखें…

सनस्क्रीन अप्लाई करें

स्पेशल स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए नहाने के फौरन बाद त्वचा पर सनस्क्रीन क्रीम या लोशन का लगाना न भूलें. सनस्क्रीन आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखने में मददगार होगी. साथ ही आपकी त्वचा पर टैनिंग या सनबर्न की समस्या भी नहीं देखने को मिलेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)