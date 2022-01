इम्यूनिटी को प्रभावित करता है फास्ट फूड, ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार - स्टडी

Immune system affected by consumption of fast food : लंदन में हुई एक स्टडी की मानेें तो फास्टफूड के अधिक सेवन के कारण लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) प्रभावित हो रही है. द गार्डियन (The Guardian) में न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, बर्गर और चिकन नगेट्स सहित हैवी प्रोसेस्ड फूड खाने से दुनियाभर में ऑटोइम्यून बीमारियों (autoimmune diseases) में इजाफा हो रहा है. दरअसल, फास्टफूड के कारण लोगों का इम्यून सिस्टम भ्रमित हो रहा है.