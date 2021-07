फर्श के जिद्दी दाग पोंछा लगाने पर भी नहीं जाते, तो करें ये उपाय

How To Get Rid Of Stains On Floor: कोरोना महामारी के दौरान घर का काम हमें खुद ही करना पड़ रहा है. ऐसे में फर्श की सफाई Cleaning) के लिए हम दिन रात सजग रहते हैं. हालांकि अगर घर के फर्श (Floor) पर अगर पुराना दाग पड़ा है और लाख सफाई के बाद भी ये नहीं जा रहे तो हम इन्‍हें हटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं. लेकिन कई दाग धब्‍बे ऐसे होते हैं जो बार बार पोछने के बाद भी नहीं हटते और हमें निराशा हाथ लगती है.अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है और आप इन जिद्दी दाग धब्बों (Stain) को हटाने के लिए कुछ घरेलू टिप्‍स्‍ ढूंड रहे हैं तो यहां हम आपकी मदद के लिए बड़े ही आसान से तरीके लेकर आए हैं. आइए जानते हैं कि आप फर्श के दाग का हटाने के लिए क्‍या कर सकते हैं.

1.सिरका का इस तरह करें प्रयोग

अगर आपके घर में टाइल्स वाले फर्श हैं तो आप इन पर लगे दाग और धब्बे को हटाने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच डिटर्जेंट पाउडर लें और उसमें 4 चम्मच सिरका डालें. अब इसे दाग वाली जगह पर अच्‍छी तरह से फैलाएं और 5 मिनट बाद रगड़ें. इसके बाद साफ पानी से पोछा लगा दें. अगर अभी भी दाग नहीं हट रहे हैं तो यकीन मानिए हफ्ते में दो बार अगर आप इस तरीके से सफाई करेंगे तो ये दाग भी चले जाएंगे.

इसे भी पढ़ें : घर पर मलाई से नहीं निकलता है ज्‍यादा घी तो अपनाएं ये ठेठ देसी तरीका, जरूर दिखेगा अंतर

2.टूथपेस्ट और डिश वॉश का करें प्रयोग

आप दाग को हटाने के लिए टूथपेस्ट और डिश वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्श पर जहां भी दाग है वहां पहले विनेगर छिड़कें और उस पर डिश वॉश डालकर छोड़ दें. अब वहां पर टूथपेस्ट लगा दें और ब्रश की मदद से फर्श को रगड़े. दाग चले जाएंगे.

3.जिद्दी दाग के लिए करें हाइड्रोजन पेराक्साइड सॉल्यूशन का प्रयोग

आप दो चम्मच बेकिंग पाउडर में दो चम्मच हाइड्रोजन पेराक्साइड सॉल्यूशन डालें और अच्‍छी तरह से मिला लें. इस पेस्‍ट को फर्श पर दाग वाली जगह पर गिराएं और ब्रश की मदद से रगड़ें. अब कपड़े से पोंछ दें. फर्श का पीलापन गायब हो जाएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)