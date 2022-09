Funny Jokes: पत्नी के मैसेज का पति ने दिया ऐसा जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते लोट जाएंगे

पति – पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ.पत्नी अपना घर छोड़कर मायके चली गई.पत्नी इतने गुस्से में थी कि पति को रास्ते से ही मैसेज कियामैसेज में लिखा कि अपने फोन से मेरा नम्बर भी डिलीट कर देना.पति ने रिप्लाई किया – Who Is This??

एक बार एक दादा-दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया.अगले दिन दादा फूल लेकर वहीं पहुंचे जहां वो जवानी में मिला करते थे.वहां खड़े-खड़े दादा के पैरों में दर्द हो गया लेकिन दादी नहीं आयी.घर जा कर दादा गुस्से से बोले – आयी क्यों नहीं?दादी शर्माते हुए – वो, मम्मी ने आने नहीं दिया.

पापा (गुस्से में) – एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको हरा धनिया लाने को बोला था तो तुम पुदीना ले आये हो.तुमको धनिया और पुदीना में फर्क पता नहीं चलता?तुम जैसे बेवकूफ को घर में रखने से अच्छा है कि तुम घर से निकल जाओ.बच्चा – पापा जी, साथ ही चलते हैं घर से ,पापा – क्यों, ऐसा क्या हो गया ??बच्चा – क्योंकि…. मम्मी कह रही है कि ये मेथी है.