Best Plants To Grow In Rainy Season : बरसात के मौसम में हर तरह हरियाली दिखती है. चारों तरफ हरे भरे पौधे आंखों को तो सुकून देते ही हैं, ये वातावरण को भी दूषित होने से बचाते हैं. यह कभी आपने गौर किया होगा कि बरसात (Monsoon) आते ही आस पास खाली जमीन पर पौधे उग आते हैं चारों तरफ घास ही घास हो जाते हैं. दरअसल नए पौधों के लिए बरसात का मौसम बेस्‍ट होता है. इस मौसम में अगर नए पौधे लगाए जाएं तो वे तेजी से ग्रोथ करते हैं और हेल्‍दी रहते हैं. इसलिए अगर आप नए पौधे लगाने की सोच रहे हैं तो बरसात से बेहतर कोई मौसम नहीं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी बालकोनी या गार्डन (Garden) के लिए कौन से पौधे का चुनाव करें जिन्‍हें बरसात में आप आसानी से लगा सकते हैं.

1.कॉसमॉस

लाल, गुलाबी, बैंगनी रंग वाले ये खूबसूरत कॉसमॉस के फूल बरसात के मौसम में सबसे बढिया उगते हैं. ये पौध साल भर लगाए जा सकते हैं लेकिन बरसात के मौसम में इसे लगाना बेस्‍ट होता है. दो से तीन फिट लंबे इस पौधे की अगर थोड़ी सी देखभाल की जाए तो बरसात में आपकी बगिया कई फूलों से भरी रह सकती है.

2.अमलतास

अमलतास को मानसून कैसिया या गोल्डन फ्लावर भी कहा जाता है. इसका महत्‍व आयुर्वेद में भी है. आप इसे बरसात के मौसम में आसानी से लगा सकते हैं. यह आपके बगीचे को परफेक्ट लुक देगा. बता दें कि यह केरल का राजकीय फूल है.

3.चमेली

चमेली अपनी खास सोंधी खुशबू की वजह से जानी जाती है. झाड़ियों और लताओं वाले इसे पौधे में सफेद फूल होते हैं जो सालों भर खिलते हैं. आप इसे गमले, हैंगिंग बास्केट या सीधे जमीन में उगा सकते हैं.

4.कनेर का पौधा

कनेर का पौधा बरसात में आसानी से उग जाता है. लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी, सफेद आदि रंगों वाला ये खुशबूदार पौधा आपकी बगिया का खुशबूदार बनाएगा और इसे मेंटेन करने में भी आपको अधिक समस्‍या नहीं आएगी. आप इसे बीज की सहायता से घर पर आसानी से उगा सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)