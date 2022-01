Get Rid Of Onion And Garlic Smell From Your Hands: कुछ ऐसे आसान उपाय हैं जिन्‍हें अपनाकर आप बिना हाथों में गंध की चिंता किए प्‍याज और लहसुन को काट सकते हैं. दरअसल इनमें सल्‍फर अधिक मात्रा में होता है जो इसके स्‍ट्रॉन्‍ग स्‍मेल और तीखे स्‍वाद का कारण होता है. जब भी प्याज और लहसुन कांटने के बाद आपके हाथों से स्‍मेल आए तो आप अपने हैंड वॉश में एक चम्‍मच नमक मिलाकर इससे हथेलियों को अच्‍छी तरह स्‍क्र‍ब करें.