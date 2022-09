Navratri 2022: नवरात्रि में इन चीजों से डेकोरेट करें अपना पूजा घर, मिलेगा गजब का लुक

Attractive Look To The House In Navratri: सभी के घरों में नवरात्रि को धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. नवरात्रि में सभी के घरों में माता की मूर्ति और ज्‍वारों को एक स्‍पेशल स्‍थान दिया जाता है. कई घरों में नौ दिन लगातार दीया जलाने का भी ट्रेडिशन होता है. ऐसे में घर का डेकोरेशन तो यूनिक और आकर्षक होना ही चाहिए. मां दुर्गा के आगमन से पहले घर की साफ-सफाई पर विशेष ध्‍यान दिया जाना चाहिए. इस नवरात्रि पर घर को थीम बेस्‍ड डेकोरेट किया जा सकता है. थीम के अनुसार मां दुर्गा के वस्त्र भी डिजाइन कराए जा सकते हैं. चलिए जानते हैं इस नवरात्रि में कैसा होना चाहिए पूजा घर का डेकोरेशन.

नौ रूपों में सजावटनवरात्रि में घर को सजाने के लिए माता के नौ रूपों का वर्णन किया जा सकता है. इन नौ दिनों में डेकोरेशन के लिए नौ कलर के फूल, पत्‍ते और अलग-अलग कलर की साड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है. पूजा घर को प्रतिदिन माता के रूपों के अनुसार अलग-अलग कलर में सजाया जा सकता है. जैसे पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है. उन्‍हें लाल रंग काफी पसंद है. तो उस दिन उन्‍हें लाल वस्‍त्र पहनाएं और लाल और सफेद रंग के फूलों से मंदिर को डेकोरेट करें. ऐसे ही नौ दिन अलग रंगों से सजाया जा सकता है.

बनाएं फलों की रंगोलीनवरात्रि में घरों में रंगोली बनाना शुभ माना जाता है. रंगोली से त्‍योहारों की रौनक भी बढ़ जाती है. घर को डेकोरेट करने के लिए फूलों की आकर्षक रंगोली बनाई जा सकती है. इसके लिए गेंदे के पीले फूल और लाल गुलाब का प्रयोग किया जा सकता है. रंगोली पूजा घर के साथ-साथ घर के मुख्‍य द्वार और किचन में भी बना सकते हैं. रंगोली को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग-बिरंगे दियों का चुनाव किया जा सकता है.

फूलों की माला और लटकाने वाले दियों से सजावटइन‍ दिनों मार्केट में कई तरह के सजावटी सामान उपलब्‍ध हैं. इस बार नवरात्रि में घर को डेकोरेट करने के लिए फूलों की माला और लटकाने वाले दियों का प्रयोग किया जा सकता है. असली फूलों की माला नौ दिन में मुरझा सकती है इसलिए आर्टिफिशियल माला ली जा सकती है. कई रंगों की माला से घर की हर दीवार को डेकोरेट किया जा सकता है साथ ही लटकाने वाले दिए घर को यूनिक लुक दे सकते हैं.

मिर्ची लाइट से बढ़ाएं रौनकघर और पूजा घर की रौनक को बढ़ाने के लिए लाइटिंग्‍स का प्रयोग कर सकते हैं. इ‍न दिनों रंगीन लाइट्स की बजाय व्‍हाइट या वार्म व्‍हाइट रंग की मिर्ची लाइटिंग का चुनाव करें. इससे कमरे में बेहतर रोशनी होगी साथ ही छोटे-छोटे बल्‍ब मॉर्डन लुक भी देंगे. मिर्ची लाइट आसानी से मिल जाती है जिसे पर्दों के साथ मिलाकर लगाया जा सकता है.

