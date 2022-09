Funny Jokes: गोलू ने पिज्जा मंगवाया, लेकिन किसके नाम पर? जानकर छूट जाएगी हंसी

गोलू ने पिज्जा ऑर्डर के लिए फोन लगायापिज्जा पार्लर से आवाज आई – Yes sir, how can I help you?गोलू – 3 बड़े और 1 छोटा पिज्जा भेज दोपार्लर वाले ने पूछा – किसके नाम पर?गोलू – भगवान के नाम पर..

सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी..गोलू वहां से गुजर रहा था, उसने देखा तो चिल्लाकर बोला – कोई नींबू सोडा लाओ रेएक लड़का भागकर बीस रुपये खर्च कर नींबू सोडा ले आयाउसके आते ही गोलू ने नींबू सोडा लिया और खुद पी गयालड़के ने पूछा – अरे ये क्या किया !गोलू मासूमियत से बोला – वो क्या है कि मुझसे ऐसे हादसे देखे नही जाते ना..

डॉक्टर चिंटू से बोला – मोटापे का एक ही इलाज है.चिंटू – क्या डॉक्टर…?डॉक्टर – तुम रोज एक रोटी खाओ.चिंटू – ये एक रोटी खाने के बाद खानी है या खाने से पहले…डॉक्टर साहब बेहोश…