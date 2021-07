यंग एंड ग्लोइंग स्किन के लिए इस्तेमाल करें 'अंगूर स्क्रब और फेस पैक'

Grapes Or Angoor Face Pack For Young And Glowing Skin: स्किन (Skin) को बेदाग और जवां बनाने के लिए आपने कई तरह के ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया होगा. इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं अंगूर (Grapes) से बने स्क्रब और फेस पैक के बारे में. ये आपकी स्किन को बेदाग और जवां बनाने में तो आपकी मदद करेगा ही साथ ही स्किन को पोषण भी भरपूर देगा. अंगूर में अमीनो एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है जो त्वचा की नई कोशिकाओं (New cells) को बनाने में खास भूमिका निभाता है. इस पैक के इस्तेमाल से स्किन को कई सारे फायदे एक साथ मिल जाते हैं. आइये जानते हैं कि अंगूर का इस्तेमाल स्क्रब और फेस पैक के तौर पर किस तरह से किया जा सकता है.

स्क्रब/फेस पैक ऐसे करें तैयार और इस्तेमाल

अंगूर का स्क्रब/फेस पैक बनाने के लिए आप बारह-पंद्रह अंगूर लें और इनको साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लें. अब इसको छोटे मिक्सी जार में पीस कर इसका पेस्ट बना लें. अब एक अलग बाउल में एक चम्मच बेसन लें और इसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लें. अब इसमें अंगूर का पेस्ट मिला कर सबको एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर पांच मिनट तक स्क्रब करें फिर बीस मिनट तक चेहरे पर लगा छोड़ दें. इसके बाद सादे पानी से चेहरा धो लें. इस प्रोसेस को सप्ताह में दो बार दोहरायें.

स्किन को मिलेंगे ये फायदे

अंगूर में काफी मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन को यंग बनाने में मदद करता है. इसमें अमीनों एसिड्स भी भरपूर मात्रा में होता है जो त्वचा की नई कोशिकाओं को बनाने में सहायक होता है. इसके साथ ही इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स के गुण आपकी स्किन को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. वहीं दूसरी ओर बेसन में मौजूद हीलिंग और एक्सफोलिएटिंग गुण त्वचा को गहराई से साफ करते हैं और स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने का काम करते हैं. जबकि हल्दी स्किन की रंगत निखारने का काम करती है और स्किन में मेलेनिन के उत्पादन को कंट्रोल करने में मदद करती है. अंगूर के स्क्रब और फेस पैक के इस्तेमाल से जहां स्किन में ग्लो आता है तो वहीं रंगत भी निखरती है. साथ ही टैनिंग, सनबर्न, ऐक्ने-पिंपल, ब्लैकहेड्स, वाइटहेड्स जैसी दिक्कतों से भी निजात मिलती है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)