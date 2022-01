मसूड़ों की बीमारी जिंजिवाइटिस से बढ़ता है प्रीमैच्योर डिलीवरी का रिस्क: स्टडी

Oral care is also important in pregnancy : ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा की गई एक स्टडी में दावा किया गया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ओरल केयर (Oral Care) काफी जरूरी है क्योंकि प्रेग्रेंसी के दौरान मसूड़े की बीमारी जिंजिवाइटिस (Gingivitis) से समय पूर्व प्रसव यानी प्रीमैच्योर डिलीवरी (premature delivery) का रिस्क बढ़ जाता है. इस स्टडी के मुताबिक, प्रेग्नेंसी के बढ़ते समय के साथ कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, इसमें जिंजिवाइटिस (Gingivitis) भी शामिल है, जिसका असर प्रसव (Delivery) पर पड़ता है.