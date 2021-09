बालों के झड़ने से हैं परेशान तो डाइट में तुरंत शामिल करें ये चीजें, मिलेगा फायदा!

Add These Foods In Your Diet To Stop Hair Fall Immediately : बालों के झड़ने (Hair Fall) के कई कारण हो सकते हैं. लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह होती है शरीर में कुछ खास पोषक तत्‍वों की कमी (Nutritional Deficiencies). जी हां, ये कमी प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है और कोरोना से गुजरने के कारण भी. इसके अलावा भी कई कारणों से शरीर में पोषक तत्‍वों का अभाव हो सकता है. वेबएमडी के मुताबिक, ऐसे में यह जरूरी होता है कि हम अपनी डाइट (Diet) का खास ख्‍याल रखें और बालों को भरपूर पोषण देने के लिए कुछ खास चीजों को रोज अपने आहार में शामिल करें.

डाइट में शामिल करें ये चीजें

1.फैटी फिश

फैटी एसिड, ओमेगा -3 और विटामिन डी युक्‍त फैटी फिश के सेवन से आपके झड़ते बालों को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए आप अपनी डाइट में टूना, छोटी समुद्री मछली, सैल्मन, हिलसा आदि को शामिल करें.

2.अंडे

अंडे में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल और पोषक तत्व होते हैं जो स्वस्थ बालों के लिए जरूरी हैं. इसमें प्रोटीन, बायोटिन, सेलेनियम और जिंक होता है जो बालों के झड़ने को रोकने के लिए जरूरी हैं.

3.हरी सब्जियां

गोभी, पालक, कोलार्ड्स जैसी सब्जियों में विटामिन ए, आयरन, बीटा कैरोटीन, फोलेट और विटामिन सी होता है जो बालों को अंदर से स्‍ट्रॉन्‍ग बनाने का काम करता है. बता दें कि एक कप पके हुए पालक में लगभग 6 मिलीग्राम आयरन होता है जो मजबूत, स्वस्थ बालों के लिए जरूरी है. इनके रेग्‍युलर सेवन से शरीर को सीबम बनाने में मदद मिलती है जो स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करके बालों की हर तरह की समस्‍या से बचाता है.

4.फल

वे सभी फल जिनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है उनका सेवन रोजाना जरूर करें. बेरी, चेरी, संतरा, अंगूर, आदि जैसे फल खाने से आपको हेल्‍दी और स्‍ट्रॉन्‍ग हेयर मिलेंगे. ये आपके स्कैल्प को फ्री रेडिकल्स से सुरक्षा देंगे और बालों को झड़ने से रोकेंगे.

5.नट्स और सीड

अगर आप रोज नट्स और सीड खाते हैं तो इसमें मौजूद जिंक, ओमेगा-3 फैटी एसिड, सेलेनियम, विटामिन ई आदि बालों को तेजी से मजबूत बनाते हैं और उनका झड़ना कम करते हैं.

इन वजहों से झड़ते हैं बाल

-प्रेगनेंसी के दौरान

-कुछ खास दवाओं के सेवन की वजह से

-शरीर में आयरन और प्रोटीन की कमी होना

-बर्थ कंट्रोल पिल्स का उपयोग करना

-कोविड से उबरने के बाद हेयर फॉल