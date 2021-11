Things Your Hair Says About Your Health : आमतौर पर हम अपने बालों (Hair) की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हर तरह से इसकी देखभाल (Care) करते हैं. लेकिन अगर आप सेहत को इग्‍नोर कर इसकी देखभाल की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अधिक दिनों तक आपके बाल खूबसूरत और हेल्‍दी नहीं रहेंगे. एवरीडेहेल्‍थ के मुताबिक, शोधों में यह पाया गया है कि आपके बालों का टेक्‍सचर, लेंथ, लुक, थिकनेस में बदलाव दरअसल आपके सेहत में हो रहे बदलाव को बताते हैं. जिस तरह फ्लू के लक्षण खांसी और जुकाम को माना जाता है उसी तरह अगर बाल कमजोर हो रहे हैं या झडने लगे हैं तो यह भी सेहत की किसी समस्‍या के लक्षण (Symptoms) हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि बालों में बदलाव की आखिर क्‍या वजह होती है.

1.तनाव से होते हैं बाल सफेद

एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि अगर इंसान अधिक समय तक तनाव झेल रहा है तो उसके डीएनए को नुकसान होता है और इस वजह से बाल सफेद होने लगते हैं. पिगमेंटेशन प्रोडक्‍शन सेल्‍स को बढाने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डिस्‍टर्ब होता है और बाल कमजोर होने लगते हैं.

इसे भी पढ़ें : ब्‍लड प्रेशर की समस्‍या से लाइफ टाइम बचना है तो लाइफ स्टाइल में शामिल करें ये चीज़ें

2.थायराइड हो तो बाल हो सकते हैं पतले

अगर आप हाइपोथायरायडिज्म के शिकार हैं तो शरीर में थायरॉयड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती जिसकी वजह से बाल पतले और झड़ने लगते हैं.

3.एनीमिया है तो झड़ेंगे बाल

अगर आपके शरीर में आयन की कमी है या हेमोग्‍लोबीन कम हो गया है तो इसका असर आपके बाल पर सीधा पड़ता है. ऐसे में जब इंसान एनीमिया से ग्रस्‍त होता है तो बाल झड़ने लगते हैं. एस्ट्रोजन के स्तर में अचानक बदलाव भी बालों के झड़ने का कारण हो सकता है. आमतौर पर यह समस्‍या पीरियड के दौरान हेवी फ्लो होने और प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलती है.

4.प्रोटीन की कमी से टूटते हैं बाल

हेल्‍दी हेयर के लिए शरीर मे प्रोटीन की जरूरत होती है. यह बालों के ग्रोथ के लिए जरूरी है. ऐसे में जब शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है तो बालों के झड़ने की समस्‍या शुरू हो जाती है. ऐसे में डाइट में नॉनफैट ग्रीक योगर्ट, छोले, दालें और चिकन ब्रेस्ट आदि जरूर शामिल करना चाहिए.

इसे भी पढ़े : कोरोना के ख़तरे को करना है कम, तो खाएं विटामिन-डी से भरपूर डाइट

5.न्‍यूट्रिशन की कमी से बाल होते हैं ड्राई और डैमेज

अगर आपके शरीर में न्‍यूट्रिशन की कमी है तो आपे बाल रूखे और बेजान होगे. यह पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि सिंड्रोम के कारण भी हो सकता है. ऐेसे में अपने भोजन में जहां तक हो सके हर तरह के विटामिन, मिनरल्‍स, खनिज लवण आदि को शामिल करें.