How To Take Care Of Your Colored Hair : इन दिनों कूल और स्‍टाइलिश दिखने के लिए हेयर कलर (Hair Color) का प्रयोग किया जाने लगा है. लड़के लड़कियां अपने लुक (Look) को इंप्रूव करने के लिए तरह-तरह के कलर्स का प्रयोग बालों पर कर रहे हैं. यही नहीं, जिन लोगों को ग्रे हेयर की समस्‍या है वे भी हेयर कलर का प्रयोग करते हैं. कुछ लोग ये काम प्रोफेशनल्स के हाथों कराना पसंद करते हैं जबकि अधिकतर लोग हेयर कलरिंग अपने घरों (At Home) पर ही कर रहे हैं. ऐसे में सही देखभाल की जानकारी ना होने पर वे अपने बालों की नेचुरल खूबसूरती को खो देते हैं और बाद में पछतावा करने लगते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप सही तरीके से हेयर कलर कर रहे हैं या कुछ जरूरी बातों को ध्‍यान में रखते हुए हेयर केयर कर रहे हैं तो आप बालों की समस्‍या से बच सकते हैं.

1.बेस्‍ट क्‍वालिटी का करें प्रयोग

कभी भी बालों के लिए प्रयोग किए जाने वाले इन रंगों की क्‍वालिटी के साथ समझौता ना करें. अक्‍सर युवा महंगे कलर की बजाए सस्‍ते रंगों का प्रयोग कर लेते हैं जो बालों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसी गलती ना करें.

2.टू शेड रूल को करें फॉलो

जब भी बालों को घर पर कलर करें तो इस बात का ध्‍यान रखें कि अपने नेचुरल कलर से अधिक से अधिक दो शेड डीप या दो शेड लाइट कलर का ही प्रयोग करें. अगर इससे अधिक आपको बालों पर एक्‍सपेरिमेंट करना है तो आप घर पर नहीं, एक्‍सपर्ट की मदद लें.

3.कलर का ट्रायल जरूरी

अगर आप न्‍यू कलर ट्राई करना चाहते हैं पहले इसे टेंपररी रूप में प्रयोग करें. अगर ये आपकी स्किन टोन को सूट कर रही हो तभी इसे परमानेंट कलर करें. आपकी स्किन को सूट करेगा या नहीं इसके लिए पैच टेस्‍ट जरूर करें.

4.डाई कराने से पहले करें ये काम

जब भी डाई करें तो पहले बालों को अच्‍छी तरह से क्‍लीन कर लें और यह ध्‍यान रखें कि किसी भी तरह का हेयर प्रोडक्‍ट बालों पर ना हो. ऐसा करने से बालों पर कलर आसानी से चढ पाएंगे और अधिक दिनों तक टिके रहेंगे.

5.हेयर कलर को ऐसे बनाएं लॉन्‍ग स्‍टेइंग

जहां तक हो सके बालों को कम धोएं. हफ्ते में एक या ज़रूरी होने पर दो बार धोएं. इसके अलावा जब भी धूप में निकलें तो बालों को कवर ज़रूर करें.