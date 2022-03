Mustard Oil For Hair: बालों के लिए सरसों का तेल है बहुत फायदेमंद, लेकिन हो सकते हैं गंभीर नुकसान भी

How To Use Mustard Oil For Hair : सरसों के तेल (Mustard Oil) में एंटी बैक्‍टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो बालों में रूसी की समस्‍या को दूर करता है. कई गुणों से भरपूर होने के बावजूद अगर आप सरसों के तेल का इस्‍तेमाल गलत तरीके से बालों में करते हैं तो बालों को नुकसान (Side Effects) भी हो सकता है. आइए जानते हैं कि नुकसान से बचाने के लिए हेयर केयर (Hair Care) में सरसों के तेल के इस्‍तेमाल के समय किन गलतियों को नहीं करना चाहिए.