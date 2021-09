Hair Care Tips For Over The Age Of 30 : उम्र बढ़ने के साथ स्किन और बालों पर इनका प्रभाव नजर आने लगता है. खासतौर पर बालों (Hair) में तो इसका काफी असर दिखता है. सफेद बाल, बालों का झड़ना, पतला होना आदि शिकायत हर उन लोगों की होती है जो उम्र के इस पड़ाव में हैं. लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बाल 50 की उम्र में भी शाइनी, घने और खूबसूरत होते हैं. दरअसल इसका पूरा श्रेय उनके बेहतरीन हेल्‍दी डाइट (Diet) और हेयर केयर रुटीन को जाता है. हेयर विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि अगर शुरु से ही अपने खान पान पर ध्‍यान दिया जाए तो बाल लंबी उम्र तक प्रॉब्‍लम फ्री रहते हैं. तो आइए जानते हैं कि हम किन बातों (Tips) को ध्‍यान में रखकर अपने बालों को सालों साल खूबसूरत बनाए रख सकते हैं.

1.डाइट का रखें ख्याल

अगर हम अपने नियमित डाइट में प्रोटीन, विटामिन्‍स और आयरन आदि को शामिल करें तो इसका हमारे बालों पर सकारात्‍मक प्रभाव पड़ता है. ऐसे मे 30 साल से अधिक उम्र होते ही अपने खान पान पर विशेष ध्‍यान देना बहुत ही जरूरी है. ऐसे में अपने भोजन में मटर, राजमा, छोले, फिश, चिकन, मिल्‍क प्रोडक्‍ट और ड्राई फ्रूट्स आदि को डेली डाइट में जरूर शामिल करें. इनके सेवन से आपके बालों को आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा. आयरन की कमी से बालों के झड़ने और बेजान होने की समस्या बढ़ती है जबकि विटामिन ए और सी ऐसे विटामिन हैं जो हेयर्स की ग्रोथ और शाइनिंग के लिए बेहद फायदेमंद हैं. ऐसे में विटामिन ए से भरपूर भोजन जैसे गाजर, शकरकंद, कद्दू, पालक, दूध या दही को डाइट में शामिल करें और विटामिन सी के लिए आंवला, नींबू, अमरूद या स्ट्रॉबेरी आदि को डाइट में जरूर शामिल करें.

ये भी पढ़ें: मेथी और चावल से बना हेयर टॉनिक देगा बालों को कई फायदे, ऐसे करें तैयार

2.स्‍ट्रेस करें कम

आमतौर पर उम्र के साथ स्‍ट्रेस लेवल भी बढने लगता है जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. तनाव का असर हमारे बालों पर भी पड़ता है जिससे बाल झलने लगते हैं. ऐसे में स्‍ट्रेस मैनेजमेंट सीखें. आप इसके लिए योगा मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं.

3.हीटिंग टूल्‍स या सस्‍ते डाई का न करें प्रयोग

जहां तक हो सके अपने बालों को हीटिंग टूल्‍स से बचाएं, बालों को हेयर ब्‍लोअर की जगह नेचुरल तरीके से सूखने लें. हेयर कलर्स में हानिकारक रसायन होते हैं जो बालों को डैमेज कर सकते हैं. ऐसे में कम से कम कलर का प्रयोग करें और ऐसे कलर्स का उपयोग करें जिसमें अमोनिया की मात्रा न के बराबर हो. इनका प्रयोग एक्‍सपर्ट की निगरानी में करें तो बेहतर है.

ये भी पढ़ें: बालों की सेहत और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करें आंवला जेल, जानें कैसे करें तैयार

4.ऑयल मसाज जरूरी

बालों के लिए ऑयल मसाज जरूरी है. जब आप 30 की उम्र पार करते हैं तो आपके बालों में ड्राइनेस की समस्‍या आती है और ये टूटने लगते हैं. ऐसे में नियमित तेल लगाना बहुत ही फायदेमंद रहता है.

5.माइल्‍ड शैम्पू और कंडीशनर का करें इस्तेमाल

हमेशा माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें. जब भी शैंपू लगाना हो तो मग में पानी भरकर उसमें शैंपू डालें और इसके बाद ही इसे बालों पर लगाएं. अधिक शैम्पू बाल को रूखा बना देते हैं. शैम्पू के इस्तेमाल के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)