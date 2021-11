Happy International Mens Day 2021: ये है इंटरनेशनल मेन्स डे की थीम, जानें इतिहास और महत्व

Happy International Mens Day 2021: हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस अलग-अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है. इस बार की थीम 'Better relations between men and women'है. यानी 'पुरुषों और महिलाओं के बीच बेहतर संबंध' स्थापित करना है. अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस देश और विदेशों में मनाया जाता है. इस दिन आप अपने दोस्तों, सहकर्मियों, भाई और पिता को ख़ास महसूस कराने के लिए आप उनके लिए कोई प्यार भरा मैसेज, ग्रीटिंग, शेविंग किट या शर्ट गिफ्ट कर सकती हैं. उन्हें बताइए कि वो आपके जीवन में क्या अहमियत रखते हैं.