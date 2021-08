Hariyali Teej 2021: इन मैसेज के ज़रिये सभी को भेजें हरियाली तीज की शुभकामनायें

Hariyali Teej 2021 Messages, Quotes And Best Wishes: आज हरियाली तीज (Hariyali Teej) है और सावन के महीने में मनाई जाने वाली हरियाली तीज का सनातन धर्म में बेहद ही ख़ास महत्त्व (Importance) है. इस दिन को काफी शुभ माना जाता है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था. इस दिन को सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है. इस शुभ दिन पर सुहागिन महिलाएं सजती-संवरती हैं और अपने पति की लम्बी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर उनको खुश करने का ये प्रयत्न सुबह से लेकर देर रात तक जारी रहता है. इस खास अवसर पर एक-दूसरे को शुभकामनायें (Best wishes) देने की परम्परा भी है. अगर आप भी इस अवसर पर अपने अपनों, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनायें देना चाहते हैं तो इन मैसेज और कोट्स की मदद ले सकते हैं.

विष्णु जी की कृपा होगी,

और मिलेगा आशीर्वाद,

जब मनाएं मिलकर हरियाली तीज,

आपको मिल जाए खुशियों की सौगात.

Happy Hariyali Teej

मदहोश कर देती है,

हरियाली तीज की बहार,

गाता है ये दिल झूम कर,

जब झूलूं मैं सखियों के साथ.

Happy Hariyali Teej

झूम उठते हैं दिल सभी के,

इसके गीतों के तराने से,

जुड़ जाते हैं टूटे सम्पर्क,

बस झूलने के बहाने से.

Happy Hariyali Teej

मेहंदी से सजे हुए हाथ,

खनकती चूड़ियों और घेवर की मिठास,

इन सब के बीच,

मिल जाये आपको खुशियों की सौगात

Happy Hariyali Teej

बारिश की हल्की-हल्की फुहार है,

ये सावन की बहार है,

संग यारों के झूलें आओ,

आज तीज का त्योहार है.

Happy Hariyali Teej

कच्ची-पक्की नीम की निम्बोली,

सावन जल्दी आयो रे,

म्हारो दिल धड़क जाए,

सावन जल्दी आयो रे.

Happy Hariyali Teej

मेरा मन झूम-झूम कर नाचे,

गाए तीज के हरियाले गीत,

आज पिया संग झूलेंगे,

संग में मनाएंगे हरियाली तीज.

Happy Hariyali Teej

व्रत तीज का है बहुत ही मधुर प्यार का,

दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का,

बिछियां पैरों में हो माथे पर बिंदिया,

हर जन्म में मिलन हो हमारा पिया.

Happy Hariyali Teej

फूल खिले हैं बागों में,

बारिश की है फुहार,

दिल से आप सबको मुबारक,

यह प्यारा तीज का त्योहार.

Happy Hariyali Teej

आया है तीज का त्योहार,

सखियों हो जाओ तैयार,

मेंहदी हाथों में रचा कर,

कर लो सोलह श्रृंगार.

Happy Hariyali Teej

हरियाली तीज का त्योहार है,

गुजियों की बहार है,

पेड़ों पर पड़े हैं झूले,

दिलो में सबके प्यार है.

Happy Hariyali Teej

पेड़ों पर झूले,

सावन की फुहार,

मुबारक हो आपको,

तीज का त्योहार.

Happy Hariyali Teej

सावन लाया है,

तीज का त्यौहार,

बुला रही है आपको,

खुशियों की बहार.

Happy Hariyali Teej