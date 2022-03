ज्यादा Options हों तो चुनने में होती है परेशानी? एक्सपर्ट्स के बताए ये तरीके करेंगे मदद

Difficult to choose from too many options : डेली लाइफ में ऐसे कई पल आते हैं, जब आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (American Psychological Association) ने अनिर्णय (indecision) की ऐसी ही स्थिति पर सर्वे किया. इस सर्वे के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे. इन नतीजों की मानें तो एक-तिहाई वयस्कों ने माना कि उन्हें बहुत ही बुनियादी निर्णय लेने में भी मशक्कत करनी पड़ी.