गर्मियों में हर दिन कितने लीटर पानी पीना जरूरी? यूरोलॉजिस्ट ने समझाया हेल्दी रहने का पूरा गणित

How Much Water To Drink Everyday: पानी हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी माना जाता है. बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती. हर दिन हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है. मौसम के हिसाब से हमारे शरीर को कम या ज्यादा पानी की जरूरत होती है. सर्दियों में कम पानी पीकर भी आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं, जबकि गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है. धीरे-धीरे गर्मियों का मौसम आ रहा है और फिट रहने के लिए लोगों को सही मात्रा में पानी पीना चाहिए. आज डॉक्टर से यह जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मियों के मौसम में रोज कितने लीटर पानी पीना चाहिए.

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसलटेंट डॉ. अमरेंद्र पाठक के मुताबिक सभी लोगों को हाइड्रेट रहने के लिए दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए. गर्मियों के मौसम में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए. ऐसा करने से आप हाइड्रेटेड रहेंगे और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं से बचाव हो सकेगा. लंबे समय तक अगर आप कम पानी पिएंगे, तो इससे किडनी स्टोन समेत कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा. ऐसे में सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए.

डॉ. अमरेंद्र पाठक कहते हैं कि पानी पीना सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह यूरिन के रूप में हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है. वैसे तो सभी लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी पीना चाहिए, लेकिन जो लोग किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, ताकि किडनी स्टोन को यूरिन के जरिए बाहर निकालने में मदद मिल सके. इसके अलावा डाइट में भी तरल पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि शरीर में फ्लूड की मात्रा कंट्रोल रहे और हेल्थ बेहतर हो सके.

अब तक कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने से आपके शरीर को कई फायदे मिलते हैं. इससे आपकी बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन होता है. कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद मिलती है. प्रॉपर हाइड्रेशन से हमारा डाइजेशन सिस्टम बढ़िया होता है और मसल्स एफिशिएंसी बढ़ जाती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रॉपर हाइड्रेशन से फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी कई फायदे होते हैं. इससे आपकी थॉट प्रोसेस बेहतर हो जाती है.

