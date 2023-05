3 सिंपल तरीके ही हार्ट को मजबूत बनाने के लिए हैं काफी, हार्वर्ड हेल्थ ने दिया फॉर्मूला, अपनाना भी है आसान

How to Boost Your Heart Health: हार्ट हमारे शरीर की पंपिंग मशीन है. यह बिना रूके, बिना थके लगातार चलता या धड़कता रहता है. दिल की धड़कन बंद हुई कि वहीं जीवन खत्म. ऐसे में हार्ट के महत्व को समझा जा सकता है. हार्ट से खून शुद्ध हो कर शरीर के अंग-अंग तक पहुंचता है. और इस खून के माध्यम से शरीर की नस-नस में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है. हार्ट तक धमनियों के माध्यम से खून पहुंचता है और इसके बाद यह पंप होकर सभी अंगों तक जाता है. लेकिन हमारी गलत दिनचर्या और गलत खान-पान के कारण धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है. इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डिएक अरेस्ट, हार्ट फेल्योर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

दरअसल, हार्ट की मांसपेशियों और धमनियों का मजबूत होना जरूरी है. हार्ट की मजबूती के लिए सही खान-पान और रोजाना फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है. अगर फिजिकल एक्टिविटी और गलत खान-पान हो तो हार्ट कमजोर होने लगता है. पर हार्ट को मजबूत बनाने के लिए हार्वर्ड मेडिकल ने सिंपल तरीका निकाला है. यह तरीका उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया है जो अपने जीवन में ज्यादा व्यस्त हैं.

इन 3 सिंपल तरीकों से मजबूत बनेगा हार्ट

1. इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेशन की जगह बातचीत-हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक व्हाट्सएप, टेक्सटिंग, ई-मेल, सोशल मीडिया, जूम कॉल से संवाद हार्ट के लिए सही तरीका नहीं है. इससे अकेलापन और अलगाव महसूस होता है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अकेलापन और अलगाव दो ऐसी चीजें हैं जिनसे हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए इन इलेक्ट्रोनिक चीजों के माध्यम से संवाद करने के बजाय चाय, कॉफी पर लोगों से सीधे संवाद करें. दोस्तों के साथ खाना खाएं. परिवार के साथ समय बिताएं.

2. जंकफूड से भरे ब्रेकफास्ट को नेचुरल चीजों से भरें-भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास सही चीजें खाने का भी वक्त कम हो गया है. ऐसे में रिफाइंड चीजें, प्रोसेस्ड मीट, सैचुरेटेड फैट, एडेड शुगर आदि का सेवन करने लगते हैं. यानी जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेटबंद चीजें खाने के आदी हो गए हैं. इन चीजों में कैलोरी ज्यादा होती है, जिसके कारण वजन बढता है, डायबिटीज होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाता है. ये सब चीजें हार्ट को नुकसान पहुंचाती है. इसका बेहतर विकल्प यह है कि इन चीजों की जगह आप साबुत अनाज, फाइबर युक्त चीजें, ताजे फल, बादाम, सीड्स आदि का सेवन करें. नाश्ते में आप ओट्स, बार्ली, किनुआ, फ्रूट्स, नट्स, छाछ, बेरीज, साबुत अनाज का टोस्ट आदि का सेवन करें.

3. स्क्रॉल की जगह मेडिटेशन-जब भी आपको काम से खाली समय मिलता है, आप मोबाइल या कंप्यूटर पर स्क्रॉल करने लगते हैं. ये चीजें स्ट्रेस को बढ़ाता है. इससे अकेलापन और अलगावपन महसूस होता है. इसलिए खाली समय में मोबाइल पर समय बिताने के बजाय आप योगा या मेडिटेशन करें. रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि मेडिटेशन से बॉडी में रिलेक्स महसूस होता है. इससे शरीर पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और यह हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जोखिम को कम करता है.

