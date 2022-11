बेहतर नींद के लिए रोज करें ये 3 तरह के मेडिटेशन, मिलेगा फायदा

Best Meditation for Better Sleep: स्ट्रेसफुल लाइफ, वर्क लोड या देर रात तक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पर लगे रहने के कारण नींद से जुड़ी समस्या होना एक आम बात हो गई है. ये एक स्लीप डिसऑर्डर है, जो दवाइयों से भी पूरी तरह ठीक नहीं होता है. जब तक आप मेडिसिन का सेवन करते हैं, तब तक तो ये परेशानी सुलझ जाती है लेकिन जैसे ही आप दवाई लेना बंद कर देते हैं, ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है. इन दवाइयों के भी कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो बाद में आपके लिए और नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

मेडिटेशन बेहतर नींद लेने में आपकी मदद कर सकता है और माइंड के दूसरे स्ट्रेस को हटाते हुए मन को भी शांत करने में मदद करता है. ये मेलाटोनिन, सेरोटोनिन को बढ़ाता है तथा ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कम करता है. तो आइए जानते हैं, कुछ कारगर मेडिटेशन पोजेस के बारे में…

बेहतर नींद के लिए फायदेमंद मेडिटेशन के तरीके

माइंडफुलनेस मेडिटेशन

हेल्थलाइन डॉट कॉम के मुताबिक सबसे पहले अपने कमरे से फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स समान को बाहर निकाल दें फिर आराम से लेट जाएं. 10 बार सांस लें और 10 बार छोड़ें ऐसा कम से कम 5 बार करें और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कर लें. अगर इस दौरान कोई विचार मन में आए तो अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा लें.

बॉडी स्कैन मेडिटेशन

बॉडी स्कैन मेडिटेशन के नाम से ही समझ आ रहा है की इसमें अपनी बॉडी के हर हिस्से पर फोकस करते हैं. सबसे पहले लेट जाएं और अपनी आंखो को बंद करके धीरे–धीरे सांस लें फिर अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर एक एक कर के ध्यान लगाएं. यदि आपका ध्यान कहीं और जाता है तो फिर अपना ध्यान केंद्रित कर के अपने शरीर पर लगाएं, पर मन को भटकने ना दें.

गाइडेड मेडिटेशन

गाइडेड मेडिटेशन से आप समझ ही रहे होंगे की जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको ध्यान मुद्रा में ले जाता है. सबसे पहले आप एक सॉफ्ट म्यूजिक चुनें और उसको अपने मोबाइल फोन पर लगाकर लेट जाएं. गहरी धीमी गति से सांस लें और उस म्यूजिक पर ध्यान दें. मन भटकने पर भी अपना ध्यान वापस से उस रिकॉर्डिंग पर केन्द्रित करने का प्रयास करें.

