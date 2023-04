तीखी धूप और पसीने से होने लगी है खुजली? आजमाएं 4 घरेलू उपाय, स्किन रैश से मिलेगा तुरंत आराम

How To Get Rid Of Sweat Rash Naturally: गर्मी के मौसम में अगर आप नमी वाले वातावरण में हैं तो यह पसीने की वजह बन सकता है. यही नहीं, अगर आप गर्मी के मौसम में हवादार कपड़े नहीं पहनते तो इसकी वजह से भी स्किन पर रैश हो सकते हैं. कई लोग इससे बचने के लिए स्किन पर पाउडर लगा लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये रोम छिद्र को ब्‍लॉक कर देते हैं, जिससे समस्‍या और खतरनाक हो सकती है. ऐसे में हम यहां बता रहे हैं कि आप घरेलू नुस्‍खों की मदद से किस तरह स्‍वेट रैश यानी पसीने से होने वाली खुजली से कैसे आराम पा सकते हैं.

घरेलू उपायों से करें पसीने की खुजली दूर

कोल्‍ड कंप्रेसमेडिकल न्‍यूज टुडे के मुताबिक, आप फ्रिज में आइस पैक रखें और जहां भी खुजली हो, वहां आइस पैक की मदद से कोल्‍ड कंप्रेस दें. अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो आप एक कपड़े में आइस क्‍यूब लपेटें और इससे स्किन पर सेक दें. 5 से 10 मिनट ऐसा करें. राहत मिलेगा.

इसे भी पढ़ें: Skin Care Tips: खुजली करती हो परेशान, तो इस तरह से करें एलोवेरा का इस्तेमाल

ओटमीलओटमील में कई ऐसे एंटीऑक्‍सीडेंट हैं जो स्किन की कई समस्‍याओं को ठीक करने का काम करता है. इसमें एंटी इंफ्लामेशन और एंटी इचिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं. आप गर्म पानी में कुछ चम्‍मच ओटमील डालें और जब ये फूल जाए तो बिल्‍कुल ठंडाकर स्किन पर लगाकर छोड़ दें. 10 मिनट बाद धो लें.

एलोवेरा जेलएलोवेरा जेल में भी एंटीइंफ्लामेटरी गुण होता है जो खुजली जलन आदि की समस्या को दूर करने का काम करता है. इसके लिए आप पानी से स्किन को धो लें और पोछकर एलोवेरा जेल लगाएं.

चंदन का लेपशोधों में पाया गया है कि चंदन का लेप स्किन पर हुए हीट रैश और किसी तरह की खुजली आदि को शांत करने में मदद करता है. आप चंदन पाउडर लें और इसमें गुलाबजल मिलाकर स्किन पर लगाएं. आराम मिलेगा.

ये भी पढ़ें- सेहत के लिए रामबाण है इस हरे पत्ते का अर्क, गंदे कॉलेस्ट्रॉल को झट से गलाए, 5 फायदे जान रह जाएंगे हैरान