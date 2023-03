किडनी के फिल्टर को पंगु बना सकती है अंडे की ज्यादा खुराक, डॉक्टर ने समझाया कितने खाएं, ये है तरीका

How Many Eggs to Eat Per Day: अंडा में शक्तिशाली पोषक तत्व भरे पड़े होते हैं. सिर्फ एक अंडे से 75 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है. वही इस एक अंडे में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है जो इतने कम वजन वाली किसी चीज में शायद ही हो. अंडे में हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन के साथ-साथ 5 ग्राम फैट और 1.6 ग्राम सैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है. इसके अलावा आयरन, विटामिंस, मिनिरल्स और कैरोटेनॉएड्स भी पाए जाते हैं. अंडे में बीमारियों से लड़ने वाला ल्यूटीन और जिएक्सेंथिन कंपाउड पाया जाता है. ये ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं. इतने सारे गुण के बावजूद हर चीज की सीमा होती है. अगर अंडे का ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे नुकसान भी कम नहीं है.

अगर सीमित मात्रा में अंडे का सेवन किया जाए तो इसके बेमिसाल फायदे हैं लेकिन अगर जरूरत से अधिक इसका सेवन किया जाए तो यह सीधे किडनी और लिवर पर असर करता है. इसलिए जिम में मसल्स ग्रो करने के लिए जो लोग ज्यादा अंडे खाते हैं, उन्हें संभल जाने की जरूरत है.

एक अंडे में 5 ग्राम प्रोटीन

अपोलो अस्पताल, बेंगलुरु में न्यूट्रिशन और डायटीशियन विभाग की प्रमुख और चीफ क्लीनिकल डायटीशियन डॉ. प्रियंका रोहतगी ने इस मुद्दे पर न्यूज 18 से बताया कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी चीज है लेकिन जब शरीर में ज्यादा प्रोटीन बनेगा तो इससे किडनी पर असर पड़ना स्वभाविक है. उन्होंने कहा कि कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ज्यादा खाने से नुकसान तो होगा ही. डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारी किडनी पर ज्यादा लोड पड़ता है. भोजन से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए किडनी के फिल्टर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. एक अंडे में 5 ग्राम प्रोटीन होता है. पूरे दिन में एक वयस्क व्यक्ति को 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ज्यादा जाएगा तो जाहिर है इससे नुकसान भी होगा.

कितने अंडे खाना चाहिए

डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि अगर हमें रोजाना 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है तो हम सिर्फ अंडे ही नहीं खाते, बल्कि पूरे दिन में अन्य चीजें भी खाते हैं. अगर हम चावल के साथ दाल खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन होगा ही. रोटी, सब्जी जैसी अन्य चीजों में भी प्रोटीन रहता है. इसलिए अगर दिन में हम 10 अंडे खाएंगे तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी. इसलिए रोजाना हमें अन्य डाइट को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 अंडे ही खाना चाहिए. इससे ज्यादा खाते हैं तो हमें प्रोटीन के अन्य स्रोत को छोड़ना होगा. ऐसा संभव नहीं है. इसलिए बेहतर यही है कि 3 से चार अंडे ही रोजाना खाया जाए.

किडनी और लिवर दोनों पर असर

डॉ. रोहतगी ने बताया कि शरीर में प्रोटीन का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है. ज्यादा प्रोटीन शरीर के लिए अच्छा नहीं है. प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए हमारी किडनी पर ज्यादा लोड आएगा. उन्होंने कहा कि जिम वाले लोग ज्यादा प्रोटीन के लिए ज्यादा अंडे और ज्यादा चिकेन खाते हैं. यह सही नहीं है. इससे नुकसान हो सकता है. उन्होंने बताया कि इससे किडनी और लिवर दोनों पर असर पड़ सकता है. ज्यादा प्रोटीन शरीर में जाने से इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है. जब इम्यूनिटी शरीर में मजबूत नहीं रहेगी तो कई तरह के इंफेक्शन डिजीज का हमें सामना करना पड़ेगा.

