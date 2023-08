रोजाना सिर्फ 4000 कदम ही है कई बीमारियों की जादुई दवा, बीपी, हार्ट अटैक से मौत का खतरा भी होगा खत्म, रिसर्च में भी लग गई मुहर

4,000 Steps Daily is New Wonder Drug : रोजाना पैदल चलने का कोई विकल्प नहीं है. रोजाना पैदल चलने से कई तरह की बीमारियों का खतर खत्म हो जाता है. पहले के अध्ययन में कहा गया था कि रोजाना 10000 कदम चलना चाहिए. इससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. अब एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि यदि आप रोजाना 1.5 से 2 किलोमीटर ही पैदल चल लेते हैं तो भी आप कई बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं. इसके लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट पैदल चलने की जरूरत है और इसमें 4000 कदम चलना पड़ता है. इतना ही नहीं, सिर्फ 4000 स्टेप्स रोजाना चलने से हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित मौत के जोखिम को भी कम कर देता है. यह अध्ययन यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिंग कार्डियोलॉजी में प्रकाशित हुआ है.

दवा की तरह फायदा पहुंचाता है पैदल चलना

इस अध्ययन में 226,889 लोगों के दिनचर्या का विश्लेषण किया गया. विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि जितना आप रोजाना चलते हैं यदि इस रोजाना के चलने में 1000 स्टेप्स की वृद्धि कर दें तो सभी कारणों से समय से पहले मौत की आशंका को 15 प्रतिशत कम हो जाएगी. वहीं यदि अपने पैदल चलने में सिर्फ 500 कदम ज्यादा चलने की वृद्धि करते हैं तो हार्ट से संबंधित बीमारियों के कारण मौत की आशंका 7 प्रतिशत तक कम हो जाती है. अध्ययन में कहा गया है कि यदि इस कदम में आप रोजाना गति बरकरार रखते हैं तो इसका फायदा भी दोगुना होगा. पैदल चलने को लेकर इससे पहले भी कई अध्ययन हो चुके हैं जिनमें कहा गया है कि पैदल चलने के कई फायदे हैं लेकिन यह पहला अध्ययन है जिसमें सटीक रूप से बताया गया है कि कितने कदम चलने से कितनी तरह की बीमारियों का कितना खतरा कम होता है. अध्ययन में दावा किया गया कि पैदल चलना उसी तरह से फायदा पहुंचाता है जिस तरह से दवा फायदा पहुंचाती है.

पैदल चलने के फायदे

अध्ययन के मुताबिक रोजाना 4000 कदम चलने से ब्लड प्रेशर में 5 एचजी की कमी हो जाती है. यानी उपर और नीचे दोनों ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. वहीं तीन महीने का औसत ब्लड शुगर यानी एचबीए1एसी भी बहुत नीचे आ जाता है. इसके साथ ही 4000 कदम पैदल चलने से आप उम्र से कम दिखते हैं यानी यह एंटी-एजिंग की तरह है. 4000 स्टेप्स पैदल चलने से घातक बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक आदि का खतरा बहुत हद तक टल जाता है. अध्ययन के मुताबिक टीनएज के बच्चे जो रोजाना 7 हजार से 13 हजार कदम चलते हैं उनकी सेहत में कई तरह के सुधार देखे गए. बाद के जीवन में उनमें लाइफस्टाइल से संबंधित किसी भी तरह की क्रोनिक बीमारियां नहीं देखी गई.

इसे भी पढ़ें-छोटा सा दिखने वाला हेजलनट 5 बड़ी बीमारियों का करता है खात्मा, हार्ट को बनाता है मजबूत, शुगर भी रहता है कंट्रोल

इसे भी पढ़ें-आकार में छोटा गोल मटोल, पर पोषक तत्वों का पावरहाउस, कोलेस्ट्रॉल से लेकर शुगर तक की 5 बड़ी बीमारियों में अमृत समान