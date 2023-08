Dont Take These Things With Curd:आमतौर पर लोग यह जानते हैं कि दही के साथ मछली नहीं खाना चाहिए या मछली के साथ दूध नहीं खाना चाहिए. हालांकि कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बारिश के मौसम में दही के साथ नहीं खाना चाहिए. बारिश ऐसा मौसम है जिसमें कई फूड के दूषित होने का जोखिम बहुत ज्यादा हो जाता है. बारिश के मौसम में नमी बढ़ जाती है जिसके कारण सूक्ष्म जीव फूड में चिपक जाते हैं. हालांकि दही कई तरह के पोषक तत्वों से भरा होता है. दही में कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, पौटैशियम, फॉस्फोरस आदि भरे होते हैं. दही में गुड बैक्टीरिया का खजाना छिपा होता है. इतना सब कुछ होने के बावजूद दही को कुछ चीजों के साथ मिलाकर खाने से नुकसान हो सकता है.

दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए

1. चाय के साथ दही का सेवन-टीओआई की खबर के मुताबिक चाय पीने के तुरंत बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे चाय में मौजूद टेनिन कंपाउंड और दही में मौजूद लैक्टिक एसिड के बीच प्रतिक्रिया होने लगती है जिससे पेट में दर्द हो सकता है.

2. दही के साथ अंडे का सेवन –दही के साथ अंडा का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है. अंडा और दही दोनों प्रोटीन का बड़ा स्रोत है. आयुर्वेद के मुताबिक दोनों विरूद्ध आहार है. इसलिए अंडा और दही का एक साथ सेवन करना नुकसान पहुंचा सकता है.

3. मछली के साथ दही का सेवन – मछली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कई तरह के विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि पाए जाते हैं जबकि दही भी प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है. लेकिन दोनों में अलग-अलग तरह का प्रोटीन होता है. आयुर्वेद में दही और मछली का एक साथ सेवन वर्जित माना गया है. दोनों को विरूद्ध आहार कहा जाता है. हालांकि मेडिकल साइंस में इसे लेकर कोई बड़ा अध्ययन नहीं है लेकिन कहा गया है कि यदि किसी को पहले से एलर्जी की समस्या है तो मछली के साथ दही खाने से स्किन संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं.

4. आम के साथ दही का सेवन-दही के साथ आम भी नहीं खाना चाहिए. दही का लैक्टिक एसिड आम में मौजूद कंपाउड के साथ रिएक्ट करने लगता है जिसके कारण बहुत अधिक गैस बनने लगती है. इससे पेट फूलने लगता है इससे डाइजेशन की दिक्कत होती है. इससे स्किन पर रेशेज आ सकते हैं. दोनों को एक साथ मिलाकर खाने से टॉक्सिन भी बन सकता है.

5. ऑयली फूड के साथ दही का सेवन-ज्यादा तली-भुनी चीजों के साथ दही खाने से नुकसान हो सकता है. बहुत ज्यादा तेल या घी वाले पराठा, भठूरे, पूरी आदि के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे डाइजेशन की दिक्कत होती है और पूरा दिन लेजीनेस फील होता रहता है.

6. प्याज के साथ दही का सेवन-हालांकि कोई भी सब्जी बिना प्याज के नहीं बनती लेकिन दही के साथ प्याज नहीं खाना चाहिए. प्याज गर्म होता जबकि दही ठंडा. इसलिए दोनों विरूद्ध आहार है. दोनों को एक साथ खाने से एलर्जी, एक्जिमा, सोरिएसिस और रैशेज भी निकल सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-सेहत के लिए अमृत समान है यह छोटा सा लाल फल, कैंसर तक से बचाने में कारगर, कई तरह से इस्तेमाल