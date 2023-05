कभी रो भी लिया करें, सेहत के लिए होता है फायदेमंद, मेंटल स्ट्रेस को करे दूर, 5 फायदे देख दंग रह जाएंगे आप

Crying Is Good For Your Health: आम तौर पर लोग रोने को कमजोरी की निशानी मानते हैं. किसी भी व्यक्ति को रोने से मना किया जाता है. कहा जाता है कि जो लोग दिल के कमजोर होते हैं वो जल्दी रोने लगते हैं. लेकिन विज्ञान में यह बात साबित हुई है कि अगर आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्‍यक्‍त करते हैं और हंसने के साथ साथ रोते भी हैं तो इसके कई फायदे (Benefits) हो सकते हैं. जिस तरह खुलकर हंसना स्वास्थ्य (Health) के लिए अच्‍छा माना जाता है उसी तरह कभी-कभी रोना भी शरीर और मन के लिए बहुत जरूरी है.

1.आराम महसूस होता है: मेडिकल टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक अगर आप मन भर कर रोते हैं तो खुद को हल्‍का महसूस करते हैं. अगर आप किसी बात से परेशान हैं और कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे तो जी भर कर रो लीजिए, आप खुद में आराम महसूस करेंगे. यही नहीं, आपका स्‍ट्रेस भी कम होगा और आप खुद को शांत महसूस कर पाएंगे. रोने के बाद आप सही निर्णय लेने में भी सक्षम महसूस करते हैं.

2.आंखों की सेहत के लिए अच्‍छा: रोने से आंखें भी साफ होती है.आंसू, आंखों को साफ करने का काम भी करती है और कई तरह की बैक्‍टीरिया से बचाती है. आंसू में मौजूद लाइसोजाइम तत्‍व में दरअसल पावरफुल एंटीबैक्‍टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आंखों को कई बायोटेरर एजेंट से बचाती हैं.

3.अच्‍छी नींद आती है: साल 2015 की एक स्‍टडी में पाया गया कि जब बच्‍चा रोता है तो रोने के तुरंत बाद उसे नींद अच्‍छी और गहरी आती है. इसी तरह वयस्‍क इंसानों के साथ भी होता है. रोने से दिमाग शांत होता है, बेचैनी घटती है और नींद अच्‍छी आती है.

4.मेंटल हेल्थ के लिए फयदेमंद: जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो ऐसे में रोना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. जब आप रोते हैं तो बॉडी में ऑक्‍सीटॉसिन और इंडोरफिर कैमिकल्‍स रिलीज होता है जो आपके मूड को बेहतर करने के साथ साथ फिजिकल और मेंटल पेन को भी कम करता है.

5.शरीर के टॉक्सिन को करता है बाहर: जब किसी तनाव की वजह से इंसान रोता है तो उससे शरीर में बना टौक्सिन धीरे धीरे आंसू के सहारे बाहर आने लगता है. यह आंसू कई तरह के गुड हार्मोन्‍स रिलीज करते हैं जो शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद होता है.