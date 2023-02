Foods To Have In Fridge For Quick Weight Loss: बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम हेल्‍दी डाइट फॉलो करें, लेकिन हर किसी के लिए यह प्‍लान फॉलो करना आसान नहीं होता. कई लोग ऐसे हैं, जिन्‍हें डाइट फॉलो करना असंभव काम लगता है और खाना ही उनकी जिंदगी है. ऐसे लोगों के लिए वजन घटाना चैलेंजिंग काम हो सकता है. अगर आप भी खुद को फूडी मानते हैं और कुछ ऐसी समस्‍या से जूझ रहे हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं.

‘स्लिम डाउन विद स्मूदीज़’ के लेखक लौरा बुराक ने इसका एक सिंपल और असरदार उपाय बताया है. ईटदिसनॉटदैट में उन्‍होंने बताया कि जल्दी वजन घटाने के लिए अगर आप अपने फ्रिज में हमेशा हेल्‍दी चीजों को रखें तो अपने वजन को कम करने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्‍होंने बताया कि दरअसल, जब आप खाने की क्रेविंग को दूर करने के लिए फ्रिज खोलते हैं और सामने में कुछ ताजा फल, सब्जियां या अन्‍य हेल्‍दी खाने की चीजें आदि दिख जाती हैं तो आप कुछ हेल्‍दी बनाने की सोचते हैं. आइए जानते हैं कि आप अपने फ्रिज में किन चीजों को रख सकते हैं.

फ्रिज में रखें वजन कम करने वाले 5 फूड्स

अंडाशोधों में पाया गया है कि न्‍यूट्रिशनल चीजों से भरपूर अंडा वजन को कम करने में मदद कर सकता है. यही नहीं, इससे आप तरह तरह के हेल्‍दी स्‍नैक्‍स बना सकते हैं और पेट भर सकते हैं.

सब्‍जीसब्जियां भी वजन कम करने में काफी मदद करती हैं. फाइबर और एंटीऑक्‍सीडेंट से भरपूर इन सब्जियों को आप साइड डिश के तौर पर भी अंड़ों के साथ इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आप इसका बेहतरीन सलाद भी बनाकर खा सकते हैं.

सिजनल फ्रूटअगली बार अगर आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो आप चॉकलेट, कैंडी या केक की बजाय सिजनल फलों को फ्रिज में स्‍टोर करें. बता दें कि वजन कम करने में ये काफी असरदार होते हैं और शोधों में भी ये बात साबित हो चुकी है.

सलाद ड्रेसिंगअगर आप अपने फ्रिज में तरह तरह के हाई क्‍वालिटी सलाद ड्रेसिंग रखें तो आप आसानी से स्‍वादिष्‍ट और पोषण से भरपूर सलाद खाने की इच्‍छा को पूरी कर सकेंगे. केवल इस बात का ध्‍यान रखें कि ये फैट और कैलोरी फ्री प्रोडक्‍ट हों. आप होममेड सलाद ड्रेसिंग भी फ्रिज में रख सकते हैं.

हाई प्रोटीन स्‍नैक्‍सहाई प्रोटीन फूड आपके वजन को कंट्रोल रखने का काम करता है. इसके लिए आप अपने फ्रिज में कॉटेज चीज, योगर्ट आदि स्‍टोर कर सकते हैं. ये स्‍वाद में तो टेस्‍टी होते ही हैं, आपके वजन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं.