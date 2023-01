हाथ-पैरों में झुनझुनी की वजह सिर्फ विटामिन की कमी नहीं, इसके लिए 5 बड़े कारण भी हैं जिम्मेदार, हो जाएं अलर्ट

Causes of Tingling in Hands and Feet: हाथ या पैर में झुनझुनी वैसे तो एक सामान्य प्रक्रिया है लेकिन अगर ऐसा बार-बार होने लगे तो फिर ये चिंता का कारण हो सकती है. हाथ-पैरों में झुनझुनी आने की कई वजह हो सकती हैं. कई बार सोने या बैठने की गलत पोजिशन भी झुनझुनी आने का कारण बन सकती है. हालांकि अगर बार-बार आपको हाथ या पैरों में झुनझुनी महसूस होती हो तो फिर इस बात को अनदेखा करना मुसीबत का सबब बन सकता है. हाथ पैरों में बार-बार झुनझुनी आने पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है.कई बार हाथ-पैरों में आने वाली झुनझुनी काफी दर्द भरी और गंभीर हो सकती है. ऐसे में ये नर्व डैमेज होने का संकेत भी हो सकता है. वेबएमडी के मुताबिक हाथ और पैरों में झुनझुनी आने के कई कारण हो सकते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

हाथ-पैरों में झुनझुनी आने के 5 बड़े कारण

1. डायबिटीज़ – नर्व डैमेज होने की वजह से होने वाली गंभीर झुनझुनी के पीछे डायबिटीज सबसे बड़ा कारण होता है. 30 प्रतिशत मामलों में इस झुनझुनी की वजह डायबिटीज होती है. डायबिटिक न्यूरोपैथी में झुनझुनी और अन्य लक्षण पहले दोनों पैरों में नजर आते हैं. इसके बाद इसका असर हाथों में दिखाई देना शुरू होता है. डायबिटीज के दो तिहाई पेशेंट्स में नर्व डैमेज के कम या ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं.

2. विटामिन की कमी – आजकल की लाइफस्टाइल का सबसे ज्यादा हमारी फिटनेस पर पड़ा है. ज्यादातर लोग शरीर में विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं. हेल्दी नर्व्स के लिए शरीर में विटामिन ई, बी1, बी6, बी12 का होना जरूरी हातो है. शरीर में विटामिन की कमी होने पर भी झुनझुनी महसूस होती है.

3. इंजुरी – हाथ-पैरों में झुनझुनी आने की वजह किसी तरह की चोट लगना भी हो सकती है. कई बार इंजुरी की वजह से नसें दब जाती हैं या फिर क्रश और डैमेज हो जाती हैं, इसके चलते भी झुनझुनी और दर्द का सामना करना पड़ सकता है.

4. एल्कोहोलिज्म – ज्यादा शराब पीना भी हाथ-पैरों में झुनझुनी की वजह बन सकता है. शराब पीने और खराब खान-पान के चलते शरीर में थियामिन या अन्य जरूरी विटामिंस की कमी हो सकती है, जिससे झुनझुनी की परेशानी (पैरिफेरल न्यूरोपैथी) की समस्या हो सकती है.

5. सिस्टेमिक डिजीज़ – सिस्टेमिक डिजीज जैसे किडनी डिसऑर्डर, लिवर डिजीज, वस्कुलर डैमेज और ब्लड डिजीज, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियों में के चलते भी हाथ और पैरों में झुनझुनी आ सकती है.